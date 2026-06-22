Argentina vs. Austria: el penal que falló Messi después de una revisión en el VAR

Apenas a los tres minutos de juego en Dallas, hubo una primera jugada polémica, que terminó en penal -fallado- para la Argentina, luego de que el árbitro, el egipcio Amin Mohamed Omar, resolviera cobrarlo tras chequearlo en el VAR.

Lautaro Martínez recibió un pase profundo y preciso de Enzo Fernández, encaró al arquero de Austria, Alexander Schlager, y antes de rematar fue derribado entre el número 4 y el 5 del equipo europeo, Xaver Schlager y Stefan Posch, respectivamente.

¡BAJARON A LAUTARO MARTÍNEZ EN EL ÁREA Y HAY PENAL PARA ARGENTINA VS. AUSTRIA!



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Los jugadores argentinos siguieron dominando la pelota, pero pararon las acciones porque Lautaro quedó tirado en el piso. El árbitro fue llamado desde la cabina del VAR, lo vio y lo cobró. Pero, luego, Lionel Messi hizo lo que casi nunca le ocurre: fallar el remate del penal. Ejecutó cruzado y la pelota se fue afuera directamente, sin que la tocara el arquero Schlager.

¡¡NO, LEO!! MESSI LA CRUZÓ DE MÁS Y FALLÓ EL PENAL VS. AUSTRIA.



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Con el remate fallado, el capitán de la selección campeona del mundo en Qatar 2022 se transformó en el jugador con más penales errados (tres) en la historia de los Mundiales. En Rusia 2018 ante Islandia, en Qatar 2022 contra Polonia y, ahora, frente a Austria.

Con esa estadística, superó los dos penales fallados por el ghanés Asamoah Gyan, en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Además de los tres penales mundialistas, Messi erró otros tres con la selección, pero en partidos amistosos. El primero fue ante Alemania, en 2012: el equipo nacional triunfó por 3 a 1, en Frankfurt, pero a Messi le detuvo un penal el arquero Marc-André ter Stegen.

Lionel Messi, tras fallar el penal ante Austria, en Dallas PAUL ELLIS - AFP

El segundo fue en 2014, en la derrota 2-0 ante Brasil, en el estadio Nacional de Pekín (China), por el Superclásico de las Américas. El arquero brasileño Jefferson le contuvo el disparo. Y, el último, fue también en un amistoso ante Brasil, en 2019: en el 1-0, en Arabia Saudita, Alisson Becker le atajó el remate a la Pulga, pero el rosarino capturó el rebote y convirtió el tanto.