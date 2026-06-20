Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026: dia, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina y Austria se enfrentarán este martes en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que está programado para las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al juego que arbitrará el egipcio Amin Mohamed Omar, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la albiceleste con una cuota máxima de 1.62 contra 6.61 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.05.

Ambos equipos ganaron en la jornada inaugural del torneo y comandan la clasificación con tres unidades cada uno y en caso de lograr otro triunfo se meterán en 16avos de final. El equipo sudamericano debutó en el certamen en el que intentará defender el título que logró en Qatar 2022 con una contundente victoria sobre Argelia 3 a 0 y es el favorito a quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones. En ese caso, estará expectante de lo que ocurra en la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- porque de allí saldría su rival en la primera ronda de eliminación directa.

El entrenador Lionel Scaloni no podrá repetir la formación inicial del primer partido porque Gonzalo Montiel tiene una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha y está descartado. Su lugar será para Nahuel Molina, el otro lateral derecho que también llegó al torneo a poco de haberse recuperado de una lesión muscular y no está en plenitud.

Otros dos futbolistas que se recuperan de lesiones son Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico. En el caso del mediocampista se espera que sume minutos ante los europeos mientras que el defensor sería resguardado para los cruces, siempre y cuando el equipo argentino no afrente una situación límite antes que ello.

Los austríacos también ganaron en su debut frente a Jordania 3 a 1 e hicieron los deberes para no hipotecar su continuidad en el campeonato en el que el rival a vencer en el Grupo J es Argelia y lo enfrentará en la última fecha. Sin el poderío de otros equipos europeos, cuenta con jugadores que se destacan en grandes equipos como David Alaba (su último club fue Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich).

Argentinos y austríacos tienen un antecedente entre sí y es de 1990. Por entonces, jugaron un amistoso en la antesala de la Copa del Mundo de Italia y empataron 1 a 1.