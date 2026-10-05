Argentina vs. Benín: horario y cómo ver el partido despedida de Lionel Messi de la selección

El amistoso de la selección argentina vs. Benín quedará en la historia solo porque será el de la despedida de Lionel Messi. Más allá de lo que ocurra con la pelota en el campo de juego del estadio Monumental, todo será entorno al astro rosarino en un evento único con homenajes y sorpresas.

El encuentro que arbitrará el chileno Fernando Véjar iniciará a las 20 en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

No obstante, aunque no hay información oficial, se especula con que el evento comenzará minutos antes del juego y se extenderá después del mismo, con acciones también en el entretiempo.

Todo lo que hay que saber de la despedida de Lionel Messi

La despedida del astro rosarino cerrará una era, a la vez que ya comenzó otra para el fútbol argentino y su seleccionado. Y en el día que nadie quiere que llegue el evento pasará más por lo extrafutbolístico que por lo deportivo porque se esperan varios homenajes y sorpresas para el hombre que ostenta un sinfín de récords individuales y que le dio al país una catarata de alegrías en el último lustro.

Messi se incorporó este domingo al plantel en el predio de Ezeize y vive su última concentración junto a sus compañeros. Lo que pueda llegar a ocurrir en el juego frente a un rival muy inferior está en segundo plano para el combinado nacional. Y el entrenador Lionel Scaloni lo sabe, por lo que en los partidos vs. Bolivia y Burkina Faso le dio minutos a todos lo futbolistas que convocó en la primera citación tras el subcampeonato en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni y Lionel Messi, un abrazo que no se volverá a repetir en la selección argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Se especula con que la formación inicial para el partido será con el ‘10′ y el grueso de los futbolistas que lo acompañaron en sus últimos años en la selección nacional y con los que ganó todo lo que jugó. Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el arquero y en la zaga central estarán Cristian Romero y, probablemente, Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso que también se despide pero que su situación está opacada por la salida del capitán del ciclo de Scaloni.

Sin Nahuel Molina -suspendido- ni Gonzalo Montiel -no convocado-, el lateral derecho será Agustín Giay, uno de los jugadores que se dará el lujo de ser titular en el último encuentro de Messi a pesar de que casi no compartió la camiseta con él por cuestiones generacionales. En el sector izquierdo, en tanto, Nicolás Tagliafico será de la partida siempre que esté recuperado de una dolencia muscular. De lo contrario, Facundo Medina tendrá otra vez su chance.

Lionel Messi hará dupla ofensiva con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en su último partido en la selección argentina Natacha Pisarenko - AP

El mediocampo será el de la final de Qatar 2022, con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, quien jugará como invitado porque no fue convocado por Scaloni para la fecha FIFA. El que ingresará después es Giovani Lo Celso, otro amigo del ‘10′. Lautaro Martínez y Julián Álvarez harán dupla ofensiva junto a la estrella de la noche en una formación poco habitual pero que es posible ante la sabida ausencia de Ángel Di María, quien participará del evento pero no como jugador.

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami disputará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.

Por tratarse de una jornada especial, el rosarino utilizará una camiseta preparada para la ocasión. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado. Posteriormente, la remera la exhibió también la AFA.

Así luce la camiseta que Messi utilizará en su despedida

¿El rival? De bajo calibre, como gran parte de los que tuvo la selección argentina desde que Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A diferencia de Burkina Faso, el plantel africano llegó al país varios días antes e, incluso, estuvo el fin de semana en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Independiente donde presenció la goleada de Instituto de Córdoba al Rojo 4 a 1.

Allí, el delantero Steve Mounié dialogó con ESPN y resaltó la importancia del encuentro para su país: “Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí. Estamos muy contentos. Es una oportunidad muy grande jugar el último partido de Messi. Benín es la primera vez que va a jugar contra un equipo que no es de África. En Argentina, que fue campeón del mundo, con Messi... Es un gran momento para Benín”.

Steve Mounié, jugador de Benín que enfrentará a la selección argentina el próximo martes @stevemkms

Benín es dirigido por el alemán Gernot Rohr desde 2023 y arrancó su camino en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 con un empate ante Burkina Faso 1 a 1 y un triunfo sobre Mauritania 2 a 1. En la última Copa Africana de Naciones alcanzó los octavos de final, instancia en la que perdió ante Egipto 3 a 1. Otro oponente sin relieve para la Argentina, aunque esta vez pasará desapercibido porque los flashes, como siempre pero más que nunca, se los llevará Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

En la previa, el amplio favorito al triunfo en el amistosos es el local con una cuota máxima de 1.02 contra 100.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 24.0.