Argentina vs. Benín, la despedida de Lionel Messi: día, horario, TV y cómo ver online

Tras golear a Burkina Faso 7 a 0 en un amistoso sin relieve, la selección argentina tiene en el horizonte uno de los partidos más importantes del año y de su historia contra Benín, no por lo que hay en juego deportivamente sino en lo emocional porque será el último con Lionel Messi vestido de celeste y blanca.

El partido que marcará la despedida del ‘10′ se disputará el próximo martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que pueda llegar a ocurrir en el juego frente a un rival muy inferior está en segundo plano para el combinado nacional. Y el entrenador Lionel Scaloni lo sabe, por lo que en los partidos vs. Bolivia y Burkina Faso le dio minutos a todos lo futbolistas que convocó en la primera citación tras el subcampeonato en el Mundial 2026.

La despedida del astro rosarino cerrará una era, a la vez que ya comenzó otra para el fútbol argentino y su seleccionado. Y en el día que nadie quiere que llegue el evento pasará más por lo extrafutbolístico que por lo deportivo porque se esperan varios homenajes y sorpresas para hombre que ostenta un sinfín de récords individuales y que le dio al país una catarata de alegrías en el último lustro.

Lionel Messi llegó al país días atrás para su partido de despedida con la selección argentina EFE

Messi llegó al país días atrás y se estima que se incorporará al plantel en el predio de Ezeize este domingo por la tarde para vivir su última concentración y “preparar” el partido junto a sus compañeros. Quien también dirá adiós frente a Benín es Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso cuya despedida está opacada por la salida del capitán del ciclo de Scaloni y uno de los mejores, sino el mejor jugador de toda la historia.

Por tratarse de una jornada especial, el rosarino utilizará una camiseta preparada para la ocasión. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado. Posteriormente, la remera la exhibió también la AFA.

Así luce la camiseta que Messi utilizará en su despedida

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.

Estadísticas de Messi en la selección argentina

Las estadísticas de Lionel Messi en la selección argentina Canchallena

¿El rival? De bajo calibre, como gran parte de los que tuvo la selección argentina desde que Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A diferencia de Burkina Faso, el plantel africano llegó al país varios días antes e, incluso, estuvo el fin de semana en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Independiente donde presenció la goleada de Instituto de Córdoba al Rojo 4 a 1.

Allí, el delantero Steve Mounié dialogó con ESPN y resaltó la importancia del encuentro para su país: “Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí. Estamos muy contentos. Es una oportunidad muy grande jugar el último partido de Messi. Benín es la primera vez que va a jugar contra un equipo que no es de África. En Argentina, que fue campeón del mundo, con Messi... Es un gran momento para Benín”.

Steve Mounié, jugador de Benín que enfrentará a la selección argentina el próximo martes @stevemkms

Benín es dirigido por el alemán Gernot Rohr desde 2023 y arrancó su camino en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 con un empate ante Burkina Faso 1 a 1 y un triunfo sobre Mauritania 2 a 1. En la última Copa Africana de Naciones alcanzó los octavos de final, instancia en la que perdió ante Egipto 3 a 1. Otro oponente sin relieve para la Argentina, aunque esta vez pasará desapercibido porque los flashes, como siempre pero más que nunca, se los llevará Lionel Andrés Messi Cuccittini.