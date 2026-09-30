Argentina vs. Bolivia en Córdoba: Scaloni vuelve al escenario donde debutó en el país y prueba la selección que viene

CÓRDOBA (Enviado especial).– El Mario Alberto Kempes estaba ahí, pero casi todas las miradas apuntaban hacia otro lado. En noviembre de 2018, el fútbol argentino estaba pendiente de una final de Copa Libertadores que había paralizado al país: Boca y River se preparaban para definir por primera vez el torneo más importante de América. En Córdoba, en cambio, Lionel Scaloni dirigía su primer partido con la selección en la Argentina. No tenía contrato para seguir y, aunque en la AFA empezaban a verlo cada vez más cerca de quedarse, nadie podía imaginar todavía todo lo que vendría después.

Ocho años más tarde, Scaloni vuelve al mismo estadio con una situación que tiene varios puntos en común con aquella primera vez. Otra vez su futuro está por definirse. Otra vez la selección empieza a mirar hacia adelante, prueba jugadores y atraviesa un cambio de época. Y otra vez no está Messi. La diferencia es grande: aquella ausencia era circunstancial y esta vez tiene fecha de despedida. El capitán jugará el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, su último partido con la camiseta de la selección.

Lionel Scaloni dirigió su primer partido en el país en el Kempes, con triunfo 2-0 sobre México, durante su interinato al frente de la selección Marcelo Endelli - Getty Images South America

Córdoba vuelve a unir dos momentos muy distintos de Scaloni. En 2018, su selección recién empezaba a armarse. Ahora llega después de ganar el Mundial y de jugar otra final, pero con la necesidad de probar nombres y empezar a definir cómo será el equipo que viene. El próximo paso será este miércoles, desde las 21, ante Bolivia en el Kempes.

Aquel 16 de noviembre de 2018, Argentina le ganó 2-0 a México con goles de Ramiro Funes Mori e Isaác Brizuela, en contra. Hubo unas 40.000 personas en el estadio, aunque el partido quedó en segundo plano. Cinco días antes, Boca y River habían empatado 2-2 en la Bombonera y faltaba poco más de una semana para una revancha que, después de los incidentes en Núñez, terminaría jugándose en Madrid el 9 de diciembre.

Ramiro Funes Mori marcó el primer gol de la era Scaloni en la Argentina; detrás, Juan Foyth, que debutó aquella noche en Córdoba Stringer - Getty Images South America

Scaloni también ocupó un lugar secundario. Había asumido después del Mundial de Rusia de manera provisoria y acumulaba apenas cuatro partidos: 3-0 ante Guatemala en Los Ángeles, 0-0 con Colombia en Nueva Jersey, 4-0 frente a Irak en Riad y 0-1 contra Brasil en Yedá. Los dos amistosos frente a México, primero en Córdoba y después en Mendoza, debían cerrar su interinato. La AFA seguía analizando nombres para elegir al entrenador definitivo, aunque Claudio Tapia comenzaba a considerar seriamente la posibilidad de que siguiera al frente del equipo.

Por eso, una frase de Scaloni por aquellos días podría repetirse ahora casi sin cambiar una palabra: “No estamos pensando en afianzar un equipo, sino en probar alternativas y ver la mayor cantidad de jugadores”.

Mauro Icardi, Renzo Saravia y Leandro Paredes celebran el 2-0 ante México: formaban parte de la renovación de aquella selección EITAN ABRAMOVICH - AFP

En aquella selección también convivían futbolistas que ya estaban instalados con otros que buscaban hacerse un lugar. Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Ángel Correa y Lautaro Martínez fueron titulares aquella noche, mientras que Juan Foyth ingresó en el segundo tiempo. Cuatro años después, varios de ellos serían campeones del mundo en Qatar.

Ahora el proceso es distinto porque Scaloni parte de un piso mucho más alto, pero hay puntos en común. Hay históricos que siguen, otros que empiezan a perder lugar y varios jóvenes que buscan ganárselo. El entrenador convocó una lista amplia para estos amistosos con esa intención: empezar a ver quiénes pueden meterse en la base del equipo que seguirá después de la salida de varios referentes.

Román Vega, Nico Paz, Franco Mastantuono, Guido Prestianni, Thiago Palacios y Matías Soulé, parte de la renovación de la selección Manuel Cortina

Y, como en 2018, tampoco hay todavía una confirmación oficial sobre su futuro. Scaloni tiene contrato hasta diciembre. La AFA ya comunicó que comenzaron las charlas para renovarlo y el entrenador confirmó este martes, antes de la práctica y del viaje a Córdoba, que “la decisión de llegar a un acuerdo y continuar está”, y agregó que “lo más importante es tener las ganas de seguir”.

Hay, además, una relación especial entre esta selección y la provincia. Córdoba es la tierra de Cristian Romero, uno de los futbolistas llamados a tener un papel más importante en esta nueva etapa, y de Julián Álvarez, una de las figuras sobre las que Scaloni puede construir el ataque de los próximos años. También nacieron aquí Nahuel Molina, ausente en esta convocatoria por suspensión, y Pablo Aimar, una de las personas de mayor confianza del entrenador desde el comienzo de su etapa en la selección, y Walter Samuel, que integra el cuerpo técnico, pero no seguirá en 2027.

Cristian Romero será local en Córdoba: surgido de Belgrano, jugará por primera vez en el Kempes con la camiseta de la selección Prensa AFA

Argentina no juega en Córdoba desde el 1° de febrero de 2022, cuando venció 1-0 a Colombia por las eliminatorias con gol de Lautaro Martínez. Ya estaba clasificada para Qatar y llegaba en otro contexto: acumulaba 29 partidos sin perder y tenía una base mucho más definida. Aquella noche tampoco estuvo Messi, pero ya no había dudas sobre el equipo ni sobre el entrenador.

Desde ese momento, la selección prácticamente no salió de Buenos Aires cuando actuó como local. Después de Qatar apenas disputó un partido en el interior: el 7-0 frente a Curazao, en marzo de 2023, en Santiago del Estero, como parte de los festejos por el título conseguido en Qatar.

Por eso se espera que este miércoles lleguen al Kempes hinchas de distintos puntos de Córdoba y también de provincias cercanas. El marco, de todos modos, será particular: por la sanción impuesta por FIFA a raíz de los cánticos e insultos racistas de los hinchas argentinos durante distintos partidos del Mundial, el estadio sólo podrá utilizar el 50% de su capacidad.

Lionel Messi, en el 7-0 ante Curazao, la última vez que la selección fue local fuera de Buenos Aires; no estará en Córdoba y se despedirá el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental Nicolas Aguilera - AP

Enfrente estará Bolivia, un rival conocido para Scaloni. Argentina ganó los cinco partidos que disputó ante ese seleccionado durante su ciclo. El equipo que ocupa el puesto 78° del ranking FIFA viene de perder 2-0 con Paraguay en Washington. Pero el resultado, esta vez, no será lo único que observe el entrenador durante el partido.

En 2018 también buscaba respuestas. Por esos días llegó a Córdoba como técnico interino, con una selección golpeada por el Mundial de Rusia, sin Messi y con la obligación de probar jugadores mientras la AFA decidía quién ocuparía definitivamente el cargo. Ahora vuelve con cuatro títulos, dos finales del mundo disputadas y la necesidad de empezar a definir la selección que viene.

El escenario es el mismo. Y varias de las preguntas también.