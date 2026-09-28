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Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional: día, horario, TV y cómo ver online

El partido se disputará el próximo miércoles a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con árbitro a designar

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Julián Álvarez es una de las figuras que inicio otro proceso con la selección argentina
Julián Álvarez es una de las figuras que inicio otro proceso con la selección argentinaTom Weller - dpa DPA

La selección argentina disputará el primero de sus tres amistosos de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales el próximo miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro se transmitirá en vivo por TV a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.08 contra 32.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 14.50.

Será la primera actuación del equipo nacional después del segundo puesto en el Mundial 2026, tras perder la final con España 1 a 0. Se trata de un período de transición en el que el entrenador Lionel Scaloni empieza a delinear el futuro del combinado a la vez que negocia con la AFA su continuidad en el cargo.

Si bien no hay indicios de si seguirá o no, la lista de convocados hace suponer que no llamó a jugadores para que sean agasajados por el público sino que está mirando hacia adelante y proyectando la era post Lionel Messi, quien no jugará ante los bolivianos y tendrá su despedidad en el tercer encuentro frente a Benín.

Lionel Scaloni negocia con Claudio Tapia su continuidad en la selección argentina
Lionel Scaloni negocia con Claudio Tapia su continuidad en la selección argentinaX Selección Argentina

El conjunto del Altiplano, por su parte, ya disputó un amistoso en esta fecha FIFA y fue con derrota ante Paraguay 2 a 0. Dirigido por Óscar Villegas, estuvo a un paso de clasificarse a la Copa del Mundo -perdió el último partido del repechaje ante Irak 2 a 1- y sueña con hacerlo en 2030 a través de unas Eliminatorias de Sudamérica en las que la Argentina, Paraguay y Uruguay no ocuparán plazas porque ya la tienen asegurada como coanfitriones.

Lista de convocados a la selección argentina vs. Bolivia

Arqueros

  • Emiliano Martínez (Chelsea)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Gerónimo Rulli (Manchester City)
  • Santiago Beltrán (River)

Defensores

  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Leonardo Balerdi (Roma)
  • Cristian Romero (Atlético de Madrid)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Román Vega (Zenit)
  • Valentín Gómez (Real Betis)
  • Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Mediocampistas

  • Enzo Fernández (Manchester City)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Valentín Barco (Chelsea)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Exequiel Palacios (Ipswich Town)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Nico Paz (Como)
  • Franco Mastantuono (Fiorentina)
  • Matías Soulé (Roma)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Nicolás González (Juventus)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)
  • Santiago Simón (Deportivo Toluca)
  • Tobías Andrada (River)
  • Leonel Flores (Boca)

Delanteros

  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Santiago Castro (Roma)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter)
Cristian 'Cuti' Romero es el nuevo capitán de la selección argentina
Cristian 'Cuti' Romero es el nuevo capitán de la selección argentinaJUAN MABROMATA - AFP

De los rivales que tiene la Argentina en esta ventana, el único con el que tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana e Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, se enfrentó en un sinfín de torneos y amistosos. Solo en la era de Scaloni como DT, lo enfrentó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

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