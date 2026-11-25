Diego Placente confirmó el equipo para enfrentar a Dinamarca en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 17.

El 11 de la selección argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizábal, Bautista Giménez, Alex Cardozo, Simón Escobar (capitán); Marcos Ortiz, Matheo Machuca, Giovanni Baroni; Juan Policella y Alan Alcaraz.