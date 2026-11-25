Argentina vs. Dinamarca, en el Mundial Sub 17, EN VIVO: el minuto a minuto del partido
En Doha, el equipo de Placente busca asegurarse el pase a los 16avos de final
Cinco minutos de descuento
El árbitro adicionó cinco minutos al primer tiempo. La Argentina busca el empate antes del descanso ante una Dinamarca que se impone por 1-0.
La Argentina sintió el golpe y se complica su clasificación
El equipo de Diego Placente intenta reaccionar tras el gol de Dinamarca, pero no encuentra los caminos para llegar al empate y se acerca al descanso en desventaja. Con el triunfo parcial de Mozambique ante Australia, el seleccionado argentino queda momentáneamente último en el Grupo C, con tres puntos, y fuera de los 16avos de final.
Dinamarca se pone en ventaja con un polémico penal
Noah Madsen se hizo cargo de la ejecución y colocó la pelota en la parte superior del arco, lejos del alcance de Valentín Reigia. La Argentina pierde por 1-0 y queda momentáneamente última en el Grupo C, con tres puntos.
¡DINAMARCA CAMBIÓ PENAL POR GOL!— DSPORTS (@DSports) November 25, 2026
Madsen, desde los 12 pasos, puso el 1-0 ante Argentina.
Con este resultado, La Albiceleste está quedando fuera del #MundialSub17EnDSPORTS.
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El polémico penal para Dinamarca
El árbitro Asker Nadjafaliev sancionó un penal por un leve forcejeo de Thiago Pérez dentro del área con Frederik Vestergaard, en una acción que dejó dudas.
¡PENAL PARA DINAMARCA!— DSPORTS (@DSports) November 25, 2026
El central sancionó falta dentro del área de Pérez contra Vestergaard.#MundialSub17EnDSPORTS #U17WC pic.twitter.com/2o3I0nzX9q
El mejor momento de la Argentina
Tras un tiro de esquina, Matheo Machuca ganó en soledad dentro del área y cabeceó hacia abajo, pero Elias Medina contuvo el remate. El seleccionado argentino atraviesa su mejor pasaje del encuentro, acumula situaciones de peligro y se acerca a la apertura del marcador.
Policella tuvo la apertura del marcador
Una mala salida de Elias Medina, que abandonó su arco y rechazó corto, le dejó la pelota a Juan Policella. El delantero argentino ensayó un remate, pero el arquero danés logró enmendar su error con una atajada con el pie. Fue una de las ocasiones más claras del encuentro.
Giménez, amonestado tras la revisión de video
Bautista Giménez saltó a cabecear y golpeó con el codo a Kerim Sejdic. Ante el duro impacto, Dinamarca utilizó una de sus tarjetas para solicitar la revisión de la jugada mediante el sistema Football Video Support (FVS). Tras observar las imágenes, el árbitro Asker Nadjafaliev determinó que hubo infracción, pero consideró que la acción merecía una tarjeta amarilla y no la expulsión.
¿DEBIÓ SER ROJA PARA GIMÉNEZ?— DSPORTS (@DSports) November 25, 2026
La banca de Dinamarca pidió la expulsión del jugador argentino por un codazo a Sejdić durante la disputa del balón.
El central dictaminó que la falta es para tarjeta amarilla.#MundialSub17EnDSPORTS #U17WC pic.twitter.com/w1PvFYGXJU
La Argentina llega más, pero Mozambique complica el panorama
Pese a tener menos posesión, el equipo de Placente consigue acercarse con mayor frecuencia al área rival, aunque por ahora ninguno de los arqueros tuvo demasiado trabajo. En simultáneo, Mozambique le gana a Australia, un resultado que relega momentáneamente al seleccionado argentino al tercer puesto del Grupo C.
La Argentina amenaza de contraataque
Tras un avance de Dinamarca, Alan Alcaraz recibió un buen pase, esperó y tocó hacia atrás para Juan Policella, que eludió a un rival, pero su remate fue bloqueado. El rebote le quedó a Giovanni Baroni, que disparó por encima del travesaño. El equipo de Placente empieza a encontrar espacios a partir de las transiciones rápidas.
Un duelo táctico y con pocas llegadas
La Argentina intenta ser cuidadosa con la posesión ante una Dinamarca que insinúa peligro cada vez que recupera la pelota. Por ahora, el juego se concentra en la mitad de la cancha, con imprecisiones en la elaboración y escasas situaciones de gol.
El planteo táctico de Placente
En los primeros minutos se observa una línea de cinco defensores en el seleccionado argentino, que se transforma en una de tres cuando el equipo tiene la pelota. Los carrileros se adelantan para dar amplitud y ofrecer variantes en ataque.
Comenzó el partido
La Argentina y Dinamarca ya juegan en el complejo Aspire Zone, en Qatar, por la última fecha del Grupo C del Mundial Sub 17. El seleccionado dirigido por Diego Placente busca una victoria que le asegure la clasificación a los 16avos de final sin depender de otros resultados.
La formación confirmada de Dinamarca
Mads Lyng definió el equipo que buscará la clasificación ante la Argentina.
Los 11 de Dinamarca: Elias Medina; Elias Warming, Noah Madsen, Xander Poulsen; Julius Wichmann, Elias Jensen, Frederik Vestergaard (capitán), Ishaq Holalam; Ekene Chukwuani, Kerim Sejdic y Noah Manata.
¿Cómo llega la Argentina al duelo decisivo?
Después de un estreno adverso, con una derrota por 2-0 ante Australia, el conjunto de Diego Placente se recuperó el domingo con una victoria por 2-1 frente a Mozambique. Matheo Machuca, mediocampista de Independiente, y Simón Escobar, delantero de Vélez y capitán del seleccionado, marcaron los goles en el primer tiempo. El arquero Valentín Reigia fue determinante en el tramo final del encuentro para sostener una ventaja que mantuvo intactas las aspiraciones argentinas.
La formación confirmada de la Argentina
Diego Placente confirmó el equipo para enfrentar a Dinamarca en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 17.
El 11 de la selección argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizábal, Bautista Giménez, Alex Cardozo, Simón Escobar (capitán); Marcos Ortiz, Matheo Machuca, Giovanni Baroni; Juan Policella y Alan Alcaraz.
🏆 #U17WC Los once titulares para enfrentar a #Dinamarca 💪🏻 pic.twitter.com/nx9avrjnTu— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2026
Dinamarca, un rival que también se juega su continuidad
El seleccionado europeo protagonizó una de las grandes sorpresas de la primera fecha, aunque por motivos negativos: cayó por 4-0 ante Mozambique. En su segunda presentación igualó sin goles con Australia y quedó último en el grupo, con apenas una unidad. El equipo dirigido por Mads Lyng tiene como principal referencia ofensiva a su capitán, Mikkel Bro Hansen, autor de 13 goles en 16 partidos con el seleccionado sub 17.
La cuenta pendiente del fútbol argentino
El Mundial Sub 17 es el único título mundial que todavía no conquistaron los seleccionados masculinos de fútbol de la Argentina. Diego Placente y sus dirigidos afrontan en Qatar el desafío de saldar esa deuda histórica, aunque el primer objetivo será superar una fase de grupos que resultó más complicada de lo previsto.
¿Qué necesita la Argentina para clasificarse?
Con tres puntos y una diferencia de gol de -1, el seleccionado argentino depende de sí mismo para avanzar a los 16avos de final. Una victoria ante Dinamarca le asegurará la clasificación, mientras que un empate o una derrota lo dejarán pendiente de otros resultados. El formato del certamen establece que avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección argentina en el Mundial Sub 17
La selección argentina afronta un compromiso decisivo en el Mundial Sub 17 de Qatar. Desde las 12.30, el equipo dirigido por Diego Placente se medirá con Dinamarca por la tercera y última fecha del Grupo C, en la cancha 7 del complejo Aspire Zone, en Doha. Tras la derrota en el debut ante Australia y la recuperación frente a Mozambique, un triunfo les garantizará a los juveniles argentinos la clasificación a los 16avos de final. Dirige uzbeko Asker Nadjafaliev y transmiten DSports, TyC Sports, TV Pública y Flow (canal 109). Además, podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.