Giovani Lo Celso no jugó en el triunfo de Betis por 2 a 0 ante Slovan Bratislava, por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El mediocampista argentino arrastra molestias en la rodilla izquierda producto de un golpe sufrido durante un entrenamiento y no logró recuperarse a tiempo para el compromiso en Eslovaquia.

El problema no es este caso puntual, sino la serie de contratiempos que en los últimos años complica al volante de 30 años, que también tuvo una etapa destacada en la selección.

Giovani Lo Celso no pudo jugar a último momento el partido de Champions NurPhoto - NurPhoto

El rosarino viajó con la delegación verdiblanca, pero no pudo completar la última práctica en el estadio Tehelné Pole. Aunque estaba previsto que se probara antes del encuentro, las sensaciones no fueron buenas y el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini decidió descartarlo. La ausencia representa un contratiempo para el entrenador chileno, que tenía al argentino como una alternativa ante las posibles rotaciones de Isco Alarcón (fue titular) y Pablo Fornals.

Lo Celso se retiró del entrenamiento del lunes tras la charla inicial. La baja llega en un momento complicado para Lo Celso, que perdió terreno en la consideración de Pellegrini y viene teniendo escasa participación durante la temporada. Incluso, se quedó sin minutos en el clásico frente al Sevilla y apenas disputó 11 en la Champions, en la victoria por 1-0 ante Feyenoord.

En LaLiga no juega desde el encuentro frente al Celta de Vigo hace más de un mes. Entre las lesiones y la falta de continuidad, el volante acumula apenas 178 minutos en cinco partidos oficiales con el Betis en lo que va de la temporada, repartidos en tres encuentros por el campeonato español, uno en la Copa del Rey ante Navalcarnero y otro en la máxima competencia europea. Un panorama que dificulta su presente en el conjunto español.

Nicolás Otamendi, Gio Lo Celso, Rodrigo De Paul y Lionel Messi: una postal del pasado reciente de la selección Aníbal Greco - La Nación

La relación con el Ingeniero no atraviesa su mejor versión. La situación se instaló después de una serie de decisiones deportivas que redujeron la participación del rosarino en las últimas semanas. Lo Celso fue titular y tuvo una buena actuación ante Barcelona por La Liga, pero luego perdió lugar en la rotación: ingresó durante pocos minutos frente a Celta, no sumó minutos de juego ante Málaga ni Borussia Dortmund y, más tarde, quedó fuera de la lista para el encuentro contra Elche.

“Estoy sin ningún tipo de problemas con Gio”, afirmó el entrenador. El chileno sostuvo que sus decisiones responden al análisis de cada partido y al rendimiento que observa durante los entrenamientos semanales. Y en la selección, perdió terreno. Antes, era una debilidad para Lionel Scaloni.

Luego, hubo un partido. Un doblete con la cabeza de Cucho Hernández le dio el triunfo al elenco español en la cancha de Slovan Bratislava (2-0), un paso importante hacia los octavos de final.

Betis se impuso sin contratiempos como visitante Real Betis

El internacional colombiano, de nuevo titular tras más de un mes lesionado, selló su doblete, antes y después del descanso (43 y 57 minutos).

Betis suma cuatro victorias y una derrota en cinco jornadas, por lo que queda en perfectas condiciones de pelear por el Top 8 en las tres fechas finales y avanzar a octavos de manera directa, sin pasar por el repechaje.

El Slovan, dirigido por Yaya Touré, que se reencontró con su antiguo técnico en el Manchester City, Manuel Pellegrini, se hunde como colista de la gran competición europea, con cinco derrotas, 19 goles en contra y solo uno a favor.

Lo mejor del partido

Pellegrini había revolucionado el 11, con seis cambios respecto al equipo que empató 1-1 ante Sevilla el sábado en el derbi de la capital andaluza. No se resintió el equipo verdiblanco y mandó con autoridad ante un Slovan al que le quedógrande la gran competición europea.

Cucho Hernández abrió el marcador al elevarse en el segundo palo para cabecear un centro desde la derecha de Ángel Ortiz. En la segunda parte, el conjunto español, dueño de la posesión, siguió fabricando oportunidades de gol.

Cucho certificó el triunfo con otro vuelo sin motor. En esta ocasión fue Isco el que le sirvió el salto desde el córner y el hábil colombiano acertó desde el primer palo.