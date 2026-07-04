Argentina vs. Egipto, por los 8vos del Mundial 2026: cuándo se juega el partido

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El combinado albiceleste y el africano se enfrentarán la próxima semana en Atlanta en uno de los ocho cruces de la segunda instancia de eliminación directa
- 3 minutos de lectura'
Las selecciones de Argentina y de Egipto se enfrentarán en uno de los ocho cruces de octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, certamen que está en instancia decisivas con 16 países en puja por el título que en Qatar 2022 obtuvo la albiceleste.
El encuentro entre la albiceleste y los Faraones será el próximo martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
El primero de los equipos que avanzó a octavos fue Egipto, que en 16avos superó a Australia 4 a 2 por penales en Dallas. En 120 minutos de juego igualaron 1 a 1 por los goles de Emam Ashour para los africanos y de Mohamed Hany en contra para los oceánicos.
Posteriormente, el elenco dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Cabo Verde con mucho sufrimiento en el que se impuso 3 a 2 en tiempo suplementario gracias a un cabezazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges. En los 90 minutos reglamentarios fue empate 1 a 1 con tantos de Lionel Messi y de Deroy Duarte. En el tiempo extra, Lisandro Martínez le dio la primera ventaja a la Argentina y, poco después, Sidny Lopes Cabral empató con un golazo.
Cronograma de los octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
- Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.
- Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- México vs. Inglaterra – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Portugal vs. España – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
- Estados Unidos vs. Bélgica – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.
- Argentina vs. Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Suiza vs. Colombia o Ghana – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.
Otras noticias de Mundial 2026
"Rosa es el nuevo negro". Messi gambetea el Mundial de los botines eléctricos: por qué las leyendas eligen contar su propia historia
En pleno Mundial. Un estudio revela cuál es el barrio más futbolero de Buenos Aires y el ranking sorprende
Tras el triunfo de la selección. La primera declaración de Scaloni: "Este equipo nunca se rinde"
- 1
La gambeta, en vías de extinción: Estados Unidos domina una estadística en el Mundial 2026 en la que la Argentina no figura
- 2
Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?
- 3
Portugal vs. Croacia: un final caótico con VAR, 18 minutos de descuento y un gol anulado en la última jugada
- 4
Así juega Cabo Verde: el gran punto débil del rival de la Argentina en el primer duelo decisivo del Mundial 2026