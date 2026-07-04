Argentina vs. Egipto, por los 8vos del Mundial 2026: cuándo se juega el partido

Las selecciones de Argentina y de Egipto se enfrentarán en uno de los ocho cruces de octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, certamen que está en instancia decisivas con 16 países en puja por el título que en Qatar 2022 obtuvo la albiceleste.

El encuentro entre la albiceleste y los Faraones será el próximo martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El primero de los equipos que avanzó a octavos fue Egipto, que en 16avos superó a Australia 4 a 2 por penales en Dallas. En 120 minutos de juego igualaron 1 a 1 por los goles de Emam Ashour para los africanos y de Mohamed Hany en contra para los oceánicos.

Posteriormente, el elenco dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Cabo Verde con mucho sufrimiento en el que se impuso 3 a 2 en tiempo suplementario gracias a un cabezazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges. En los 90 minutos reglamentarios fue empate 1 a 1 con tantos de Lionel Messi y de Deroy Duarte. En el tiempo extra, Lisandro Martínez le dio la primera ventaja a la Argentina y, poco después, Sidny Lopes Cabral empató con un golazo.

Cronograma de los octavos de final del Mundial 2026