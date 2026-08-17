River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River Plate, tras lograr este domingo su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, visitará Independiente Santa Fe el próximo miércoles 19 de agosto en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 que se suspendió la semana pasada a raíz del terremoto que sacudió a Colombia. El cotejo está programado a las 21.30 (hora argentina) en el estadio el Campín de Bogotá y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.25 contra 3.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a también a 3.10.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con buen tino, postergó el inicio de la serie a partir de la catástrofe que ocurrió en el oeste del territorio cafetero y que se sintió también en la capital del país con un saldo de casi 300 muertos. La situación hizo que el torneo de la Primera División de Colombia se suspenda, por lo que la última vez que jugó Independiente Santa Fe fue el 8 de agosto ante Boyacá Chicó y logró su primer triunfo en un certamen incipiente.

En el primer semestre del año el elenco dirigido por el uruguayo Pablo Repetto compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en el Grupo E por detrás de Corinthians y Platense, por lo que decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos eliminó a Caracas de Venezuela por un global de 5 a 0, 2 a 0 en la ida de local y 3 a 0 en la revancha.

Pablo Repetto es el entrenador uruguayo que comanda a Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe

En su plantel cuenta con el histórico Hugo Rodallega, el delantero de 41 años que continúa vigente y aporta su experiencia y calidad. Además, se destacan los jugadores argentinos Nahuel Bustos, Maximiliano Lovera y Emmanuel Olivera.

El Millonario, por su parte, tomó algo de aire con la victoria que consiguió ante el Bicho 2 a 0, en el debut de Thiago Almada. Atrás dejó cuatro caídas en fila y una quinta en la Copa Argentina 2026 ante Aldosivi de Mar del Plata, además de que salío de último puesto de la tabla de posiciones del Grupo B.

River lideró el Grupo H en la primera etapa de la Copa Sudamericana 2026 con 14 puntos producto de cuatro victorias y dos empates, por lo que está invicto en el certamen. Así, salteó el repechaje y espero rival en octavos de final.

Ambos clubes coincidieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 y se enfrentaron por duplicado. En Colombia igualaron sin goles mientras que el Ciudad de Buenos fue victoria del equipo dirigido por entonces por Marcelo Gallardo con tantos de Fabricio Angileri y Julián Álvarez. Kelvin Osorio descontó para el visitante en el partido recordado porque Enzo Pérez atajó para el Millonario a raíz de un contagio masivo de Covid-19 en el plantel.

La revancha de la serie se desarrollará el miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental. El ganador avanzará a cuartos de final y se medirá con el vencedor de Vasco Da Gama vs. Olimpia de Paraguay, que en la ida igualaron sin goles. Para el Millonario, en el horizonte, siempre en caso de ir avanzando, asoma Boca Juniors en las semifinales.