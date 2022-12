Argentina vs. Francia: cómo fue el inocente penal de Dembelé a Di María que terminó abriendo el resultado de la final del Mundial Qatar 2022

escuchar

DOHA (Enviados especiales).- Cuando se jugaban 21 minutos de la primera etapa de la final de Qatar 2022 entre la Argentina y Francia, Ousmane Dembelé derribó a Ángel Di María dentro del área, y el árbitro polaco Szymon Marciniak no dudó en cobrar la falta. Luego, Leo Messi se hizo cargo y cruzó su remate para que el seleccionado nacional abriera el resultado (1-0). Con su tanto, el capitán argentino llegó al quinto lugar de goleadores históricos de los Mundiales, con 12 tantos, igualando a Pelé. Además, convirtió su sexto gol en esta Copa (cuarto de penal de los cinco que ejecutó).

Claro que la inocente infracción de Dembelé sobre el zurdo Di María volvió a hacer ruido en las redes sociales, sobre todo porque el equipo dirigido por Lionel Scaloni contó con cinco penales en Qatar 2022. De todos modos, en esta no hubo polémicas: el jugador de Barcelona le dio un pequeño empujón al rosarino y, además, lo tocó abajo; el argentino, al sentir el contacto, se dejó caer con picardía. El rostro apesadumbrado del propio Dembelé no dejó lugar a especulaciones.

Ángel Di María convirtió el segundo gol argentino en la final ante Francia Aníbal Greco - LA NACIÓN

De todos modos, la acción se sumó a las distintas versiones sobre supuestos favores para la Argentina desde que comenzó el Mundial. La prensa de algunos países europeos mencionó supuestos favores de los jueces con la Argentina. El periodismo croata habló de una conspiración: “Miren cómo la FIFA favorece a Messi”, se escribió en el portal Jutarnji. “Si ya decidieron darle el trofeo a Leo Messi, ¡dénselo ya!”, sugirió 24 sata.

Incluso, otros jugadores deslizaron la posibilidad de que en todo el certamen qatarí exista la intención de favorecer al equipo. “Teníamos la capacidad para ganar esta Copa del Mundo. Después tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona ahora. Nos pusieron cinco árbitros argentinos”, se quejó el defensor Pepe, tras la eliminación de Portugal ante Marruecos.

El gol de penal de Messi

Luego de la victoria de la Argentina ante Croacia por 3-0, en la primera de las semifinales de la Copa del Mundo, se sumó otra queja, en esta oportunidad de un peso pesado del fútbol español. El exarquero Iker Casillas, campeón del mundo con la Roja en el Mundial de Sudáfrica 2010, consideró que el árbitro italiano Daniele Orsato no debió cobrar la infracción del arquero croata Dominik Livakovic a Julián Álvarez, que luego se convertiría en el primer gol del partido, anotado por Messi.

“Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal: el pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla el contacto es inevitable”, escribió en Twitter Felipe Ramos Rizo, árbitro mundialista en Corea-Japón 2002, analista en ESPN y presidente del Colegio de Árbitros de España. Casillas se subió a ese tuit y añadió, colocando un emoji de un pulgar hacia arriba: “Totalmente de acuerdo”.

Totalmente de acuerdo 👍 https://t.co/y89oa00Yhw — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 14, 2022

Antes de la final, muchos críticos mencionaron los penales sancionados en favor de la Argentina en Qatar 2022. “¿Acaso la FIFA ha creado una regla para crear penales puramente para Messi?”, se quejó Duncan Castles, periodista de Sunday Times, de Reino Unido. No hubo dudas con los cobrados ante Países Bajos (clara falta a Marcos Acuña) y Croacia (aunque a algunos no les guste la regla, Álvarez llega antes al balón y el arquero croata lo embiste). Los otros dos son más polémicos: agarrón a Leandro Paredes contra Arabia Saudita y un golpe involuntario de Wojciech Szczesny a Messi contra Polonia. Curiosamente, ninguno de los dos sirvió: se perdió el primer partido, y el arquero polaco atajó el segundo. Pero en esta infracción de Dembelé a Di María no hubo dudas.

El penal de Dembelé a Di María

