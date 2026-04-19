River se proyecta contra Boca sin el motor y sin el 10: Coudet piensa en el juvenil Kendry Páez

Fausto Vera sufrió un esguince de grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, y Juan Fernando Quintero, un desgarro de grado 1 en el muslo izquierdo. El peor final llegó el día después de un soporífero 1 a 0 de River sobre Carabobo, un club de Venezuela, en la segunda jornada de la Copa Sudamericana. El equipo millonario espera a Boca para este domingo a las 17 en el Monumental, con la guardia baja más allá del invicto del aún breve ciclo del director técnico Eduardo Coudet.

Vera es el motor del mediocampo, el guardián de los destellos (y desplantes) de Aníbal Moreno. El más parejo, el más regular, el único que suele jugar 6, 7 puntos todos los partidos en un equipo tan desconcertante como ganador. ‘Juanfer’, de capitán en la época de Marcelo Gallardo a relegado en la de ‘Chacho’, suele generar bullicio por la nostalgia de Madrid y la calidad de casi siempre. Representan dos puñales; uno impacta más que el otro.

Fausto Vera padece mucho más que una lesión: un esguince de rodilla dejará fuera del superclásico al mediocampista central. Manuel Cortina

El volante central, suerte de rueda de auxillio, de 26 años surgido en Argentinos Juniors siempre estaba. Solo se perdió un partido, por una sanción: no jugó ante su exclub luego de ser expulsado en la goleada sufrida a manos de Tigre por 4 a 1. Titular en 15 de los 16 partidos en el año. Coudet debió de arrepentirse de haberlo incluido cuando Vera salió a los 18 minutos frente a Carabobo.

Coudet, de 51 años, construyó una formación equilibrada y punzante a campo abierto. Santiago Beltrán, el arquero; Lucas Martínez Quarta, zaguero; Moreno, dueño del círculo central, y Sebastián Driussi, que recuperó el afecto por el gol (6 entre el torneo Apertura y la Sudamericana) representan la estructura. Hay números puestos, como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Facundo Colidio; el tema es quién rompe el molde rumbo al superclásico.

Coudet es más austero; no suele dar golpes sobre la mesa antes de un choque estelar. Está lejos de aquel ‘Muñeco’ Gallardo que afrontó con cinco defensores el primer partido de la final de la Copa Libertadores 2018 y que dispuso suplentes frente a Boca en 2024. Pero algo de eso está pensando Chacho por estas horas. El diploma de DT millonario se lo exige.

Eduardo Coudet, ante su desafío más importante: el próximo domingo tendrá enfrente a Boca, y no descarta introducir a Kendry Páez en un equipo que ya tenía pensado. LUIS ROBAYO - AFP

La lesión de Juanfer envió a la cancha a Kendry Páez, que actuó prácticamente todo el segundo capítulo este miércoles (el equipo jugaba mal, la cancha estaba mal, había un ambiente extrañamente negativo) y lo hizo muy bien. El ecuatoriano de 18 años fue la figura. Su viaje al Mundial no está cancelado: Páez se debe un partido a todas luces.

¿Y si juega contra Boca? ¿Y si se convierte en el inesperado contrapunto, del otro lado del mostrador, del habilidoso Tomás Aranda, también de 18?

“No pasa nada [con Kendry]. Cuando el equipo engrana un poco, a mí me gusta jugar con dos delanteros y tener dos presencias en el área constantemente. En algún momento lo vamos a utilizar. Su característica, si bien lo utilizamos como un falso segundo atacante, es más de un volante, un mediapunta, y ya vamos a necesitarlo”, suscribió Chacho sobre Páez unos días atrás. Antes de que el chico mostrara desparpajo contra Carabobo, Coudet avisó: “Kendry no deja de tener 18 años, es muy jovencito y tenemos que trabajar. Vamos a necesitar de todos por la seguidilla de partidos”. El pichón de crack de Guayaquil es desordenado tácticamente, no suele finalizar los avances con criterio colectivo, pero tiene gambeta. Y hambre de gloria.

Páez y Sebastián Driussi, con el mismo gesto festivo, después del gol que entre ambos le hicieron a Carabobo; el segundo sería titular, y el primero... Manuel Cortina

“El clásico es el partido más importante para todo el fútbol. Siento que es una alegría estar ahí y jugarlo. Más que vivir la experiencia por primera vez aquí, en el Monumental, y contra Boca, pues... para mí es espectacular jugarlo”, subrayó el ecuatoriano en las últimas horas. Lo pide a gritos. Más allá de Tomás Galván (deslucido en general), el pibe Juan Meza (un atrevido), Ian Subiabre (habitualmente errático) y un 5 que reemplace a Vera, es espiado por Coudet a prudente distancia.

“Me dio la confianza Chacho y siento que le puedo aportar al equipo. Es maravilloso para mí sumar minutos, porque no venía haciéndolo”, se complació el adolescente ecuatoriano. Y hasta sorprendió al hablar en tercera persona: “No es lo mejor que Kendry ha hecho. Falta mucho todavía...”.

"ES EL CLÁSICO MÁS IMPORTANTE PARA TODO EL FÚTBOL" Kendry Páez contó que se ilusiona con jugar el Superclásico. ¿Lo pondrá el Chacho?



📺 #ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uG6nlXhP5T — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

El 28 de enero pasado River creyó dar un golpe de mercado al concretar el arribo de una de las promesas de esta parte del mundo. El equipo millonario acordó con Chelsea la cesión del extremo de 18 años que estaba en préstamo en el Racing de Estrasburgo. El atacante, también enganche, irrumpió en el fútbol con Independiente del Valle al debutar con apenas 15 años. Chelsea decidió romper el préstamo con el club francés, en el que Páez no tenía mucho rodaje. El ecuatoriano dio el OK a la operación con el objetivo de llegar de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo. Llegó a River en préstamo por 18 meses con derecho a vidriera (porcentaje de una futura venta) y sin costo y sin opción de compra. Chelsea le dio vía libre para que adquiriera rodaje.

Al cabo de 21 partidos y un gol de Kendry en Francia, el gigante de la Premier League interrumpió la cesión que vencía en agosto de 2026. Chelsea había realizado una inversión de 25 millones de dólares en 2023 para blindar a la joya de Independiente del Valle cuando tenía 16 años. Sin embargo, luego de desembarcar en el Viejo Continente el juvenil no sumó minutos oficiales con la camiseta de los Blues. Y se hablaba más de su vida social.

En el 3-1 a Banfield que resultó la despedida de Gallardo en su segunda etapa, Páez entró por Subiabre y actuó durante los últimos 35 minutos. Y más tarde fue titular en la presentación de Coudet, la victoria por 2 a 1 sobre Huracán, cuando dejó el campo a un minuto del cierre para el ingreso de Paulo Díaz.

Jugada de Páez, definición de Driussi

River acumula seis triunfos y un empate dirigido por Chacho, todo un mérito si se revisa el pasado muy reciente. Triunfos sobre Huracán, Sarmiento, el Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano, Racing y Carabobo. Y el empate frente a Blooming con un jugador de menos casi todo el partido en Bolivia.

Pero Boca es otro asunto. Cuando Coudet tenía casi todo acomodado en el living del Monumental, Kendry Páez abrió una puerta...