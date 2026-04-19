Agenda de TV y streaming del domingo: River - Boca, Racing, City - Arsenal, sub 17, Pumas 7s y NBA
Un intenso día de fútbol local y exterior y buenas propuestas en otros deportes, como para seguir por televisión e internet
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 19 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 13.30 Aldosivi vs. Racing. TNT Sports
- 17 River Plate vs. Boca Juniors. ESPN Premium y TNT Sports
- 20.30 Rosario Central vs. Sarmiento. ESPN Premium
- 20.30 Talleres vs. Riestra. TNT Sports
Serie A
- 7.30 Cremonese vs. Torino. ESPN y Disney+
- 10 Hellas Verona vs. Milan. ESPN 3 y Disney+
- 13 Pisa vs. Genoa. Disney+
- 15.45 Juventus vs. Bologna. ESPN 3 y Disney+
Sudamericano Sub 17
- 17 Argentina vs. Colombia. DSports
Ligue 1
- 12.15 Racing (Estrasburgo) vs. Rennes. ESPN 4 y Disney+
- 12.15 Metz vs. Paris FC. Disney+
- 12.15 Nantes vs. Brest. Disney+
- 15.45 Paris Saint-Germain vs. Olympique Lyonnais. ESPN 4 y Disney+
Premier League
- 10 Everton vs. Liverpool. ESPN y Disney+
- 10 Aston Villa vs. Sunderland. Disney+
- 10 Nottingham Forest vs. Burnley. Disney+
- 12.30 Manchester City vs. Arsenal. ESPN y Disney+
Bundesliga
- 12.30 Bayern München vs. Stuttgart. Disney+
- 14.30 Borussia Moenchengladbach vs. Mainz 05. Disney+
TENIS
ATP 500 de Múnich
- 8.30 Ben Shelton (Estados Unidos) vs. Flavio Cobolli (Italia), la final. ESPN 2 y Disney+
ATP 500 de Barcelona
- 11 Andrey Rublev (Rusia) vs. Arthur Fils (Francia), la final. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
- 3.23 Argentina vs. España, semifinal masculina del Seven de Hong Kong. Fox Sports y Disney+
- 6.30 Seven de Hong Kong. Fox Sports y Disney+
- 11 Sale Sharks vs. Saracens. Premiership. Disney+
- 17 Selknam vs. Tarucas. Súper Rugby Américas. Disney+
- 17 Racing 92 vs. Stade Français. Top 14 de Francia. Disney+
- 19 Cobras Brasil vs. Dogos XV. Súper Rugby Américas. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 7 Lleida vs. Barcelona. Fox Sports 2
- 13 Girona vs. Valencia. Fox Sports 2
Playoffs de NBA
- 14 Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers. El juego 1. ESPN 3 y Disney+
- 16.30 Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns. El primer partido. ESPN 3 y Disney+
Liga Nacional
- 21 Peñarol vs. Ferro Carril Oeste. DSports 2
GOLF
- 14.10 RBC Heritage. La última vuelta. ESPN 4 y Disney+
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