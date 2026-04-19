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Agenda de TV y streaming del domingo: River - Boca, Racing, City - Arsenal, sub 17, Pumas 7s y NBA

Un intenso día de fútbol local y exterior y buenas propuestas en otros deportes, como para seguir por televisión e internet

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Sebastián Driussi y Leandro Paredes, figuras de River y Boca, serán titulares en el superclásico de este domingo por el torneo Apertura.
Sebastián Driussi y Leandro Paredes, figuras de River y Boca, serán titulares en el superclásico de este domingo por el torneo Apertura.Canchallena

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 19 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 13.30 Aldosivi vs. Racing. TNT Sports
  • 17 River Plate vs. Boca Juniors. ESPN Premium y TNT Sports
  • 20.30 Rosario Central vs. Sarmiento. ESPN Premium
  • 20.30 Talleres vs. Riestra. TNT Sports
Racing necesita recuperarse de un muy mal momento; la visita al débil Aldosivi por el Apertura será una oportunidad.
Racing necesita recuperarse de un muy mal momento; la visita al débil Aldosivi por el Apertura será una oportunidad.Gonzalo Colini - La Nación

Serie A

  • 7.30 Cremonese vs. Torino. ESPN y Disney+
  • 10 Hellas Verona vs. Milan. ESPN 3 y Disney+
  • 13 Pisa vs. Genoa. Disney+
  • 15.45 Juventus vs. Bologna. ESPN 3 y Disney+

Sudamericano Sub 17

  • 17 Argentina vs. Colombia. DSports
Después de acceder al Mundial de Qatar, la selección argentina sub 17 va por otro objetivo: conquistar el Sudamericano de Paraguay; lo definirá contra Colombia.
Después de acceder al Mundial de Qatar, la selección argentina sub 17 va por otro objetivo: conquistar el Sudamericano de Paraguay; lo definirá contra Colombia.AFA

Ligue 1

  • 12.15 Racing (Estrasburgo) vs. Rennes. ESPN 4 y Disney+
  • 12.15 Metz vs. Paris FC. Disney+
  • 12.15 Nantes vs. Brest. Disney+
  • 15.45 Paris Saint-Germain vs. Olympique Lyonnais. ESPN 4 y Disney+

Premier League

  • 10 Everton vs. Liverpool. ESPN y Disney+
  • 10 Aston Villa vs. Sunderland. Disney+
  • 10 Nottingham Forest vs. Burnley. Disney+
  • 12.30 Manchester City vs. Arsenal. ESPN y Disney+
William Saliba y Erling Haaland serán protagonistas del partido que se presenta decisivo en la Premier League: Manchester City vs. Arsenal.
William Saliba y Erling Haaland serán protagonistas del partido que se presenta decisivo en la Premier League: Manchester City vs. Arsenal.GLYN KIRK - AFP

Bundesliga

  • 12.30 Bayern München vs. Stuttgart. Disney+
  • 14.30 Borussia Moenchengladbach vs. Mainz 05. Disney+

TENIS

ATP 500 de Múnich

  • 8.30 Ben Shelton (Estados Unidos) vs. Flavio Cobolli (Italia), la final. ESPN 2 y Disney+
El ascendente Flavio Cobolli definirá contra otro joven del ATP Tour, Ben Shelton, el certamen ATP 500 de Múnich, Alemania.
El ascendente Flavio Cobolli definirá contra otro joven del ATP Tour, Ben Shelton, el certamen ATP 500 de Múnich, Alemania.Sven Hoppe - dpa

ATP 500 de Barcelona

  • 11 Andrey Rublev (Rusia) vs. Arthur Fils (Francia), la final. ESPN 2 y Disney+

RUGBY

  • 3.23 Argentina vs. España, semifinal masculina del Seven de Hong Kong. Fox Sports y Disney+
  • 6.30 Seven de Hong Kong. Fox Sports y Disney+
  • 11 Sale Sharks vs. Saracens. Premiership. Disney+
  • 17 Selknam vs. Tarucas. Súper Rugby Américas. Disney+
  • 17 Racing 92 vs. Stade Français. Top 14 de Francia. Disney+
  • 19 Cobras Brasil vs. Dogos XV. Súper Rugby Américas. ESPN 2 y Disney+
Santiago Vera Feld es parte de los Pumas 7s, que afrontarán la jornada final del Seven de Hong Kong.
Santiago Vera Feld es parte de los Pumas 7s, que afrontarán la jornada final del Seven de Hong Kong.Prensa UAR

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 7 Lleida vs. Barcelona. Fox Sports 2
  • 13 Girona vs. Valencia. Fox Sports 2

Playoffs de NBA

  • 14 Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers. El juego 1. ESPN 3 y Disney+
  • 16.30 Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns. El primer partido. ESPN 3 y Disney+
Jaylen Brown, una de las figuras de Boston Celtics, el mejor equipo de la Conferencia del Este en la etapa regular de la NBA y que abrirá frente a Philadelphia 76ers su camino en los playoffs.
Jaylen Brown, una de las figuras de Boston Celtics, el mejor equipo de la Conferencia del Este en la etapa regular de la NBA y que abrirá frente a Philadelphia 76ers su camino en los playoffs.Frank Franklin II - AP

Liga Nacional

  • 21 Peñarol vs. Ferro Carril Oeste. DSports 2

GOLF

  • 14.10 RBC Heritage. La última vuelta. ESPN 4 y Disney+


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