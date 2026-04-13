La desgarradora confesión del brasileño Richarlison: depresión, pensamientos oscuros y promesa para 2026

La salud mental en el deporte juega un papel determinante en la vida de los atletas. Las presiones internas, las exigencias individuales y colectivas, las críticas despiadadas, las redes sociales... En ese escenario los deportistas deben transitar su carrera, entonces, el delantero brasileño Richarlison, aceptó que acudir a un psicólogo le cambió la vida. En una charla con France Football contó que pasó por una depresión severa tras el Mundial de 2022 cuando Brasil quedó eliminada del torneo que se disputó en Qatar.

“Después del Mundial de 2022 caí en una depresión. Todas las desgracias posibles se abatieron sobre mí: la eliminación, la traición de mi agente, problemas familiares, contratiempos físicos... Durante un año y medio, me di un golpe tras otro cada día”, contó Richarlison, de 28 años. En este contexto, es que el delantero de Tottenham reconoció que era la primera vez en su vida que se enfrentaba a tantos contratiempos y que sentía que estaba en "un pozo sin fondo".

Richarlison contó que entró en una depresión profunda después del Mundial de Qatar 2022. (Photo by George Wood/Getty Images) George Wood - Getty Images Europe

En la entrevista el brasileño contó que las redes sociales afectaron su concentración durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, por eso aseguró que si Carlo Ancelotti lo convoca para el Mundial 2026 , cumplirá con una idea que le propuso su compañero Casemiro: “Si juego el próximo Mundial, dejaré el móvil en casa. En 2022, me encontré inmerso en problemas personales y familiares, y por eso no rendí bien contra Croacia, cuando además sufrí una lesión“.

Richarlison se propuso darle un vuelco a su vida y por delante se puso como objetivo estar dentro de la consideración del entrenador Carlo Ancelotti, para ser parte de la selección de Brasil para la Copa del Mundo 2026. “Conocí a un abogado honesto que se hizo cargo de mis asuntos personales, mientras yo fui a consultar a un psicólogo. Y lo más importante de todo, es que conocí a mi esposa, y con ella todo se volvió diferente. Antes estaba en un momento muy delicado de mi vida. Un día, conduciendo, pensé en estrellarme contra un muro. Hoy, cuando lo pienso, me digo que ya no tiene sentido”, reveló.

En esta charla con el medio francés también contó cómo fueron los primeros años antes de convertirse en un futbolista profesional. Según relató Richarlison, sus inicios no fueron fáciles y también vivió la violencia de cerca: “Empezaron las primeras tentaciones. No es sencillo resistirse al dinero fácil. He manejado armas, pero, gracias a Dios, tuve una buena educación... No quería acabar en la cárcel. Algunos de mis amigos están muertos, otros están en la cárcel”.

Dans un entretien à France Football ce samedi, Richarlison a indiqué qu'il ne comptait pas prendre son téléphone s'il était convoqué pour la Coupe du monde 2026. L'attaquant brésilien avait été "perturbé" par l'attention autour de lui lors du Mondial 2022.https://t.co/Nks30IozEJ — RMC Sport (@RMCsport) April 11, 2026

Y continuó: “Vinieron a reclutarme para vender droga y me negué. En otra ocasión, hubo un tiroteo. Una bala pasó rozando mi cabeza. Me quedé en shock. Ese día tuve mucho miedo de morir”, explicó sobre su niñez en Nova Venécia, un municipio brasileño en el estado de Espírito Santo, en Brasil.

Richarlison explicó que participó de un proyecto social ligado a la policía que lo impulsó para dejar atrás todo ese mundo complejo que lo rodeaba. Desde ese momento también se enfocó en el fútbol y así pudo llegar a Fluminense antes de su salto a Europa. “No entendía el idioma ni la cultura. Quería volver a Brasil”.