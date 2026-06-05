Argentina vs. Honduras, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Argentina recibe a Honduras en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 21.00 h en el estadio Kyle Field, ubicado en College Station, Texas.
El momento de los equipos
La selección de Argentina llega al compromiso con un presente arrollador tras haber goleado 5-0 a Zambia en su última presentación. Por el lado de Honduras, el conjunto centroamericano buscará ajustar detalles tras igualar 2-2 frente a Perú en su partido previo.
Números que anticipan el duelo
El equipo albiceleste se presenta con una racha positiva luego de su reciente triunfo, manteniendo un alto nivel de efectividad ofensiva. Por su parte, la escuadra hondureña llega con el desafío de fortalecer su estructura defensiva tras el empate ante el equipo peruano, buscando lograr un resultado positivo en tierras estadounidenses.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento representa una oportunidad clave para ambos seleccionados de cara a consolidar su funcionamiento táctico y probar piezas fundamentales antes de los próximos compromisos internacionales de la temporada 2025.
Otras noticias de Seleccion Argentina
Mundial 2026, en vivo. Argentina volvió al primer puesto en el ranking FIFA y cómo sigue recuperación de Messi
Giulia Ciancio. Quién es la modelo italiana que está de novia con Leo Balerdi y conquistó a todos con su belleza
A días del Mundial. La selección argentina recuperó el primer puesto en el ránking FIFA: cómo quedó el top 10
- 1
La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones
- 2
A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026
- 3
Gonzalo Belloso, explosivo: confirmó la continuidad de Jorge Almirón como técnico de Rosario Central y arremetió contra uno de sus futbolistas
- 4
Fabián Berlanga contó cómo intervino Claudio Tapia para que un juvenil firmara su contrato en Vélez