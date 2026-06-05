Argentina vs. Honduras, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 21.00 h en el estadio Kyle Field, ubicado en College Station, Texas.

El momento de los equipos

La selección de Argentina llega al compromiso con un presente arrollador tras haber goleado 5-0 a Zambia en su última presentación. Por el lado de Honduras, el conjunto centroamericano buscará ajustar detalles tras igualar 2-2 frente a Perú en su partido previo.

Números que anticipan el duelo

El equipo albiceleste se presenta con una racha positiva luego de su reciente triunfo, manteniendo un alto nivel de efectividad ofensiva. Por su parte, la escuadra hondureña llega con el desafío de fortalecer su estructura defensiva tras el empate ante el equipo peruano, buscando lograr un resultado positivo en tierras estadounidenses.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento representa una oportunidad clave para ambos seleccionados de cara a consolidar su funcionamiento táctico y probar piezas fundamentales antes de los próximos compromisos internacionales de la temporada 2025.