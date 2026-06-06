Argentina vs. Honduras, en vivo
En College Station, Texas, la selección juega el penúltimo amistoso previo al Mundial 2026
El camino hacia el debut mundialista
Después del amistoso ante Honduras, la selección disputará un segundo ensayo frente a Islandia. Serán las últimas pruebas antes del estreno en el Mundial, previsto para el 16 de junio ante Argelia.
Un estadio imponente para el primer amistoso
El encuentro se disputará en el Kyle Field de Texas, uno de los estadios más grandes del mundo. El escenario tiene capacidad para más de 102.000 espectadores y será una de las sedes del Mundial 2026. El sexto más grande del planeta y suele albergar los partidos de Texas A&M en el fútbol americano universitario.
El recinto también guarda una curiosidad que conecta con el fútbol argentino. Entre sus tradiciones aparece la figura del “jugador número 12”, una referencia histórica a sus hinchas que remite inevitablemente a una de las expresiones más reconocidas de Boca. Además, el partido podría establecer un nuevo récord de asistencia para un encuentro de fútbol en el estadio, cuya mayor marca pertenece al amistoso que disputaron México y Brasil en 2024 ante 85.000 espectadores.
Honduras, un rival en etapa de reconstrucción
El seleccionado centroamericano no logró clasificarse al Mundial y comenzó un nuevo ciclo bajo la conducción del español José Francisco Molina. El amistoso ante la Argentina representa una prueba de máxima exigencia para el equipo.
La formación confirmada de la selección argentina
Lionel Scaloni analiza la formación de la selección argentina para enfrentar a Honduras en Texas. Sin Lionel Messi desde el arranque y con varios futbolistas preservados por cuestiones físicas, el entrenador apostaría por una alineación con varias oportunidades para jugadores que buscan sumar terreno de cara al Mundial.
El 11 de la Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi (c), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Thiago Almada y Lautaro Martínez.
Balerdi, la primera baja de la lista
Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo derecho y quedó desafectado del Mundial hoy por la mañana. El defensor atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y ya formaba parte de los planes de Scaloni para la cita mundialista.
#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026
¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k
Messi será preservado de entrada
Lionel Messi integra la convocatoria y continúa con la puesta a punto física, pero no será titular esta noche. El capitán arrastra una sobrecarga muscular que evolucionó de manera favorable y el cuerpo técnico administra sus cargas de trabajo.
Bienvenidos a la cobertura en vivo del amistoso de la selección argentina
La selección argentina afronta ante Honduras el primero de los dos amistosos programados antes del debut en el Mundial 2026, hoy sábado desde las 21, en Kyle Field de Texas. Lionel Scaloni aprovechará el encuentro para evaluar rendimientos y sumar minutos de competencia tras una semana de trabajo en Estados Unidos. Dirige Víctor Rivas y en el VAR estará Allen Chapman. Transmiten Telefe y TyC Sports, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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