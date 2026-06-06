Argentina vs. Honduras, en vivo

El encuentro se disputará en el Kyle Field de Texas, uno de los estadios más grandes del mundo. El escenario tiene capacidad para más de 102.000 espectadores y será una de las sedes del Mundial 2026. El sexto más grande del planeta y suele albergar los partidos de Texas A&M en el fútbol americano universitario.

El recinto también guarda una curiosidad que conecta con el fútbol argentino. Entre sus tradiciones aparece la figura del “jugador número 12”, una referencia histórica a sus hinchas que remite inevitablemente a una de las expresiones más reconocidas de Boca. Además, el partido podría establecer un nuevo récord de asistencia para un encuentro de fútbol en el estadio, cuya mayor marca pertenece al amistoso que disputaron México y Brasil en 2024 ante 85.000 espectadores.