LA NACION
en vivo

Argentina vs. Honduras, en vivo

En College Station, Texas, la selección juega el penúltimo amistoso previo al Mundial 2026

Lautaro Martínez, listo para el amistos de este sábado entre Argentina y Honduras
Lautaro Martínez, listo para el amistos de este sábado entre Argentina y HondurasPrensa AFA

El camino hacia el debut mundialista

Después del amistoso ante Honduras, la selección disputará un segundo ensayo frente a Islandia. Serán las últimas pruebas antes del estreno en el Mundial, previsto para el 16 de junio ante Argelia.

El plantel argentino entrenando en Kansas City
El plantel argentino entrenando en Kansas CityRONALDO SCHEMIDT - AFP

Un estadio imponente para el primer amistoso

El encuentro se disputará en el Kyle Field de Texas, uno de los estadios más grandes del mundo. El escenario tiene capacidad para más de 102.000 espectadores y será una de las sedes del Mundial 2026. El sexto más grande del planeta y suele albergar los partidos de Texas A&M en el fútbol americano universitario.

El recinto también guarda una curiosidad que conecta con el fútbol argentino. Entre sus tradiciones aparece la figura del “jugador número 12”, una referencia histórica a sus hinchas que remite inevitablemente a una de las expresiones más reconocidas de Boca. Además, el partido podría establecer un nuevo récord de asistencia para un encuentro de fútbol en el estadio, cuya mayor marca pertenece al amistoso que disputaron México y Brasil en 2024 ante 85.000 espectadores.

Honduras, un rival en etapa de reconstrucción

El seleccionado centroamericano no logró clasificarse al Mundial y comenzó un nuevo ciclo bajo la conducción del español José Francisco Molina. El amistoso ante la Argentina representa una prueba de máxima exigencia para el equipo.

La formación confirmada de la selección argentina

Lionel Scaloni analiza la formación de la selección argentina para enfrentar a Honduras en Texas. Sin Lionel Messi desde el arranque y con varios futbolistas preservados por cuestiones físicas, el entrenador apostaría por una alineación con varias oportunidades para jugadores que buscan sumar terreno de cara al Mundial.

El 11 de la Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi (c), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Balerdi, la primera baja de la lista

Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo derecho y quedó desafectado del Mundial hoy por la mañana. El defensor atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y ya formaba parte de los planes de Scaloni para la cita mundialista.

Messi será preservado de entrada

Lionel Messi integra la convocatoria y continúa con la puesta a punto física, pero no será titular esta noche. El capitán arrastra una sobrecarga muscular que evolucionó de manera favorable y el cuerpo técnico administra sus cargas de trabajo.

Lionel Messi durante el entrenamiento en Texas previo al duelo de esta noche
Lionel Messi durante el entrenamiento en Texas previo al duelo de esta nocheRONALDO SCHEMIDT - AFP

Bienvenidos a la cobertura en vivo del amistoso de la selección argentina

La selección argentina afronta ante Honduras el primero de los dos amistosos programados antes del debut en el Mundial 2026, hoy sábado desde las 21, en Kyle Field de Texas. Lionel Scaloni aprovechará el encuentro para evaluar rendimientos y sumar minutos de competencia tras una semana de trabajo en Estados Unidos. Dirige Víctor Rivas y en el VAR estará Allen Chapman. Transmiten Telefe y TyC Sports, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.

Por Leandro Contento
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Cuánto les pagará la FIFA a los 11 clubes argentinos que tienen futbolistas en el Mundial
    1

    Mundial 2026: cuánto dinero recibirán los clubes argentinos por ceder a los futbolistas a las selecciones

  2. Colapinto en los ensayos de la F1 en Mónaco, las semifinales de Roland Garros y el rugby seven
    2

    La agenda de la TV del viernes: Colapinto en los ensayos de la Fórmula 1 en Mónaco, las semifinales de Roland Garros y el rugby

  3. Amistosos de la selección argentina: días, horarios y rivales
    3

    Amistosos de la selección argentina: días, horarios y rivales

  4. Francia aparece con un poderío casi inalcanzable: Deschamps, Mbappé y una generación que trasciende las épocas
    4

    Mundial 2026: Francia es un candidato natural a ganar la Copa con la experiencia de Deschamps y la magia de Mbappé