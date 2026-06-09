Argentina vs. Islandia: a qué hora se juega el segundo amistoso de la selección

Con la cabeza en el debut en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 frente a Argelia, la selección argentina disputa este martes su último amistoso y lo hace contra Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama con arbitraje del mexicano Rosendo Mendoza.

El encuentro inicia a las 22 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play, LPF Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Hasta este martes hay un solo antecedente entre ambos países y fue en el inicio del Mundial Rusia 2018, en el que igualaron 1 a 1 en el Otkrytie Arena de Moscú por la primera fecha del Grupo D. Los goles del encuentro que se disputó el 16 de junio de significó el debut de los europeos en una cita ecuménica fueron de Sergio ‘Kun’ Agüero y Alfreð Finnbogason. Ese día, Nicolás Otamendi y Lionel Messi fueron titulares y se perfilan para repetir este martes.

La formación de la selección argentina vs. Islandia, en el Mundial 2018

La previa del amistoso

El equipo albiceleste afronta este partido una semana antes del debut en la Copa del Mundo, ya que se estrenará ante Argelia el martes 16 de junio. En este sentido, el entrenador Lionel Scaloni planifica una formación la mayoría de los futbolistas que iniciarían ante el conjunto africano.

La principal novedad es que Lionel Messi tendrá minutos en cancha, ya que se recuperó de la molestia muscular que arrastraba. Además, desde esta semana se entrenan con el equipo Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel quienes dejaron atrás sus respectivas dolencias e, incluso, el jugador de River Plate se perfila para ser titular con el principal objetivo de ser exigido físicamente y saber si está en plenitud para el gran objetivo del año.

Gonzalo Montiel será exigido en el amistoso ante Islandia para saber si está en plenitud para el Mundial 2026 MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego del triunfo ante Honduras por 2 a 0 en el anterior amistoso, Scaloni alertó sobre la situación del plantel y la posibilidad de que otros jugadores sean desafectados, más allá de la baja de Leonardo Balerdi que se confirmó el sábado pasado. De todos modos, este lunes llevó tranquilidad y aseguró que los jugadores están bien y que los que se recuperan de lesiones lo hacen en los tiempos preestablecidos, sobre todo Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Además, dejó entrever que a Balerdi, quien sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, no se lo va a reemplazar con un defensor central porque es posición está “cubierta” y explicó que analiza opciones en otros puestos en los que hay más necesidades.

Islandia no jugará la Copa del Mundo 2026 porque no se clasificó a través de las eliminatorias de Europa, en las que se ubicó tercera en el Grupo D que dominó Francia seguido de Ucrania. La semana pasada perdió ante Japón 1 a 0 en un amistoso y en lo que va del año todavía no ganó en los cuatro encuentros que disputó porque también cayó ante México por 4 a 0 e igualó frente a Canadá 2 a 2 y Haití 1 a 1.

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; y Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto sudamericano con una cuota máxima de 1.18 contra 19.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco europeo. El empate llega a 8.20.