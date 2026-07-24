Sebastián Villa debutó en Boca, fue silbado y se disculpó con los hinchas: “Disculpas a la hinchada si se sintieron ofendidos”

En su regreso a Boca luego de su paso por el fútbol búlgaro e Independiente Rivadavia de Mendoza, el colombiano Sebastián Villa cambió los silbidos del comienzo por aplausos en la victoria ante O’Higgins por 1 a 0 en el partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana. E incluso se disculpó con aquellos simpatizantes xeneizes que no están contentos con su regreso al club luego de su condena por violencia de género en 2023, el litigio judicial que inició para volver a jugar y el coqueteo con River en el último mercado de pases.

“Creo que hice un gran trabajo, un gran esfuerzo, y eso la gente lo vio. Disculpas a la hinchada si se sintió ofendida en algún momento. Yo siempre quise estar aquí, en mi casa, y lo voy a demostrar dentro de la cancha”, dijo el extremo colombiano, de 30 años. Se trata de uno de los refuerzos del plantel que ahora dirige Rodolfo Arruabarrena. Desde la Bombonera pagaron US$ 6,5 millones para que Villa dejara Mendoza y volviera a ponerse la camiseta azul y oro.

🗣️Sebastián Villa:



"Pedirle disculpas a toda la hinchada si se sintieron ofendidos en algún momento, yo siempre quise estar aquí en mi casa y voy a demostrarlo dentro de la cancha". pic.twitter.com/oiHwv8kqzN — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 24, 2026

En declaraciones efectuadas luego del encuentro, Villa afirmó: "Creo que hicimos un gran partido, son los primeros 90 minutos, vamos paso a paso y esperamos seguir creciendo”. El colombiano fue una de las principales cartas ofensivas del equipo xeneize, siempre punzante por la banda izquierda, terminó recostado sobre la derecha luego de la salida del juvenil Leonel Flores. Esa polivalencia es un valor agregado que aporta en su regreso al club: no tiene problemas de perfil y puede jugar igual de cómodo por cualquiera de las dos bandas.

El hincha de Boca, que lo había silbado cuando por los altoparlantes de la Bombonera se anunció su nombre en la formación inicial del equipo, cambió esa reprobación por aplausos cuando Arruabarrena dispuso su salida del campo y su reemplazo por Kevin Zenón. Fue una muestra de confianza por el gran partido del colombiano.

El colombiano Sebastián Villa, durante el partido ante O'Higgins, de Chile, por los playoffs de la Copa Sudamericana, disputado en la Bombonera LUIS ROBAYO - AFP

Y tres años después...

El 1 de junio de 2026 se habían cumplido tres años del último partido de Villa con la camiseta de Boca. Había sido contra Arsenal de Sarandí, equipo que hoy milita en la B Metropolitana, la tercera categoría del fútbol argentino. Los del Viaducto se impusieron por 1-0 con gol de Joaquín Pombo y en Boca se fue expulsado Marcelo Weigandt. Luego de ese encuentro, el colombiano sería condenado a una pena de dos años y un mes de prisión por el delito de “amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas”.

Si bien la pena era de cumplimiento suspensivo y el colombiano nunca fue a la cárcel, Boca decidió apartarlo del primer equipo. El futbolista no se puso nunca más la camiseta xeneize y emigró a Bulgaria para jugar con el Beroe, de ese país. En el medio, demandas cruzadas: del jugador al club por “despido encubierto” y de la institución al futbolista. Ambos litigios quedaron de lado para permitir la transferencia desde Independiente Rivadavia de Mendoza, el club que lo contrató cuando regresó a la Argentina desde Bulgaria.

El colombiano Sebastián Villa intenta llevarse la pelota ante la marca de Nicolás Garrido, de O'Higgins (Chile), durante el partido de este jueves en la Bombonera por los playoffs de la Copa Sudamericana Gustavo Garello - AP

Las explicaciones de Riquelme

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, contó en una entrevista con TyC Sports cómo se manejó el club con el colombiano en todo este tiempo: “Con él hemos sido muy claros: le dijimos que él iba a seguir jugando si no pasaba nada y que si era sentenciado iba a dejar de hacerlo, que fue lo que pasó. Cuando pasó eso, acá no jugó más. Se fue a Mendoza y nadie se preguntaba nada”.

Y continuó: “El entrenador que tenemos hoy quería un delantero. Creemos que Villa cumple con todas las condiciones para jugar en este club y él tiene la ventaja que ya conoce todo. Lo único que queremos es que disfrute, que juegue a la pelota porque creemos que nos puede aportar cosas que el equipo está necesitando. Él para poder jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca. Él jamás se presentó en ningún lado a pedirle plata a Boca. Ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad”.