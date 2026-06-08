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Argentina vs. Islandia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Argentina recibe a Islandia en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 22.00 h en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en Auburn, Alabama.

El momento de los equipos

Argentina llega a este compromiso tras haber logrado una victoria por 2-0 frente a Honduras en su última presentación. Por su parte, Islandia afronta el encuentro con la necesidad de revertir su imagen, luego de caer por 1-0 ante Japón en su partido más reciente.

Números que anticipan el duelo

El equipo nacional buscará capitalizar el impulso de su reciente triunfo para mantener su racha positiva en este amistoso. Islandia, que viene de una derrota ajustada, intentará ajustar sus líneas defensivas para lograr un resultado favorable en condición de visitante.

Lo que está en juego

Para la Argentina, este partido representa una oportunidad clave para continuar con su preparación y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los próximos desafíos del calendario. Islandia, en tanto, busca ganar rodaje internacional y sumar confianza ante un rival de jerarquía.

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