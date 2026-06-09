Argentina vs. Islandia, ocho años después: el empate que sorprendió al mundo y hoy es la prueba final antes del Mundial

KANSAS CITY, Estados Unidos (Enviado especial).- Apenas 350 metros separan el estadio Jordan-Hare, donde el equipo de Lionel Scaloni se entrenó este lunes a su llegada de College Station, del complejo de la Auburn University, el lugar elegido por Islandia, rival de este martes a las 22 (hora argentina) en Alabama, en el último ensayo antes de la Copa del Mundo.

En el corazón deportivo de la ciudad, rodeado de canchas de fútbol americano, canchas de tenis y el Beard-Eaves Memorial Coliseum, un estadio cubierto para 10.500 espectadores que también integra el campus, la cercanía geográfica entre ambos equipos contrasta con la distancia que hoy existe en el plano futbolístico, por más que el recuerdo de los nórdicos todavía permanezca fresco en la memoria de buena parte de los hinchas: fueron protagonistas del empate que significó el comienzo del fin de una etapa decepcionante y coincidió con el punto más alto de la historia islandesa.

Sin embargo, desde entonces sus recorridos fueron muy diferentes: Argentina ganó casi todo, mientras que Islandia no volvió a festejar en aquel Mundial, dejó de clasificarse a las grandes citas y hoy apenas conserva a tres futbolistas de aquella generación dorada.

La diferencia también se nota alrededor de cada selección. Mientras Argentina se entrena rodeada de decenas de periodistas acreditados -entre medios nacionales, latinos, estadounidenses y algún curioso que logra infiltrarse-, Islandia trabaja en soledad. El equipo de Arnar Gunnlaugsson, que no logró clasificarse al Mundial, se mueve con una delegación reducida y sin presencia de hinchas ni prensa en el lugar. Es lógico: ocho años después de aquel partido que marcó un punto de inflexión en el camino de ambas selecciones, la brecha es mucho más amplia que en aquel momento. En 2018, Islandia llegaba como la selección número 22 del ranking FIFA -hoy ocupa el puesto 75- y vivía la cúspide de aquel equipo, aquel que había empatado con Portugal en la Eurocopa 2016 y eliminando a Inglaterra en los octavos de final de ese torneo.

La formación argentina que empató con Islandia en el debut y complicó su camino en Rusia 2018

Fue el día en que el equipo de Jorge Sampaoli, con Lionel Scaloni como integrante del cuerpo técnico, desperdició un penal en los pies de Lionel Messi -se lo atajó Hannes Halldórsson, el arquero que también trabajaba como realizador audiovisual y había dirigido el spot de Islandia para Rusia 2018-, chocó una y otra vez contra el bloque defensivo diseñado por Heimir Hallgrímsson, odontólogo de profesión, y dejó escapar dos puntos que terminarían condicionando su clasificación. Después llegarían la derrota 3-0 frente a Croacia, el agónico triunfo 2-1 sobre Nigeria, conseguido en medio de una feroz interna entre los referentes y el entrenador, y la eliminación en octavos de final frente a Francia, que terminaría levantando la copa.

Para los islandeses, en cambio, aquel empate representó el último gran capítulo de su historia reciente: perdieron los dos encuentros siguientes, quedaron eliminados y nunca volvieron a alcanzar ese nivel. Desde ese momento, transitan un recorrido mucho más irregular, más cercana a la tradición futbolística de un país que, todavía hoy, conserva el récord de ser el país más pequeño, en términos de población, en clasificarse a una Copa del Mundo: apenas 357.000 habitantes. No se clasificó a la Eurocopa 2020 tras perder con Hungría en el repechaje y quedó lejos para Qatar 2022 y la Euro 2024. En el medio, cambió cuatro veces de entrenador y ganó uno de sus últimos nueve partidos. Viene de cuatro presentaciones ante selecciones mundialistas: cayó 4-0 frente a México y 1-0 ante Japón, e igualó con Canadá (2-2) y Haití (1-1).

Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María, figuras de aquella selección dirigida por Jorge Sampaoli atravesada por conflictos internos Archivo

La reconstrucción argentina comenzó poco después de aquel Mundial: 69 días más tarde, Lionel Scaloni tomó las riendas del plantel de manera interina y, tras la confirmación en el cargo, enarboló la era más gloriosa de la selección, con un título mundial, dos Copas América y una Finalissima, además del primer puesto en las eliminatorias rumbo a 2026.

Lionel Messi, que decidió tomarse un tiempo para definir qué hacer con su futuro en la selección después de aquel Mundial, no formó parte del inicio del ciclo Scaloni y recién regresó 265 días más tarde. Desde su regreso, terminó de forjar un legado único: ganó todo lo que jugó y batió casi todos los récords posibles. Ahora, tras la sobrecarga muscular que condicionó su preparación, volverá al ruedo justamente ante Islandia con el objetivo de recuperar ritmo de competencia y empezar a encontrar su mejor versión de cara al Mundial, después de 16 días de inactividad.

Lionel Messi, que falló un penal ante Islandia en Rusia 2018, volverá a enfrentar a los europeos este martes en Alabama Reuters

A diferencia de 2018, cuando Argentina llegó entera físicamente pero con muchos jugadores lejos de su nivel y un muy flojo funcionamiento colectivo, esta vez Scaloni utilizará el partido ante Islandia como banco de pruebas para que los jugadores que arrastraban molestias terminen de ponerse a punto y probar variantes pensando en el debut ante Argelia, en un momento futbolístico que lo ubica indefectiblemente como uno de los candidatos al título.

El encuentro frente a Islandia servirá además para que el entrenador resuelva qué jugador se integrará a la lista de 26 futbolistas en reemplazo de Leonardo Balerdi, desafectado por un desgarro. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya se entrenan a la par, pero el técnico quiere observar cómo se adaptan al ritmo de competencia y determinar si ese cupo será destinado a reforzar la defensa o, como parece lo más probable a esta altura, sumar una alternativa en otro sector. Quienes no tendrán minutos son Emiliano Martínez y Leandro Paredes, mientras que Julián Álvarez también tiene muchas chances de ser preservado.

Aron Gunnarsson, capitán y referente histórico de Islandia, estuvo presente en el empate ante la Argentina en Rusia 2018 y volverá a enfrentarla este martes

Apenas tres argentinos y tres islandeses que estuvieron en cancha en Rusia 2018 podrían volver a cruzarse: Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico por el lado albiceleste, y el defensor Hórður Magnússon, el capitán Aron Gunnarsson y el volante ofensivo Gylfi Sigurdsson por el conjunto europeo. Una señal de que el tiempo pasó para ambos, aunque con consecuencias muy distintas. Mientras Argentina edificó su período más brillante, Islandia nunca volvió a acercarse a aquella versión. Ahora, frente a un rival mucho más debilitado, el desafío para la selección será llegar al debut mundialista de la mejor manera y evitar sobresaltos como los que provocaron Arabia Saudita en Qatar o la propia Islandia, un equipo que supo arruinar los planes de más de un favorito, pero que hoy parece apenas la sombra de aquel que sorprendió al mundo.