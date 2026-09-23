Argentina vs. Perú por los Juegos Suramericanos, en vivo: el minuto a minuto del partido
En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, la selección de Diego Placente quiere llegar a la final en busca de la medalla dorada
La Argentina acorrala a Perú
El equipo de Diego Placente atraviesa su mejor momento y juega casi por completo en campo peruano, con Ian Subiabre muy activo. Joaquín Salas acaba de buscar con un centro de cabeza a Franco Domínguez, en otro avance de la Argentina.
La Argentina creció y empieza a dominar
El equipo de Diego Placente se muestra superior en este tramo y encuentra espacios con pelotazos largos para aprovechar la velocidad de sus delanteros. Perú perdió el control que había mostrado en el comienzo.
Domínguez tuvo la primera clara de la Argentina
La Argentina salió rápido de contra y un pelotazo largo encontró a Franco Domínguez. El delantero superó a Fabrisio Mesías, que había salido lejos de su arco, se acomodó para definir y mandó la pelota afuera.
Un comienzo disputado y sin llegadas
La Argentina y Perú protagonizan un partido muy peleado, sin oportunidades claras de gol durante los primeros minutos. El conjunto peruano tiene una leve superioridad en la posesión de la pelota.
Comenzó la semifinal en Rosario
La Argentina y Perú ya juegan en el estadio Marcelo Bielsa por un lugar en la final de los Juegos Suramericanos. El equipo de Diego Placente busca meterse en la definición por la medalla dorada.
¡ASÍ SONÓ EL HIMNO ARGENTINO ANTES DE LA SEMIFINAL VS. PERÚ! 🇦🇷— TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026
La sub-19 buscará clasificar a la final de los Juegos Suramericanos 2026 y lo vivís por TyC Sports. 📺 pic.twitter.com/6VcqA6s2Lr
Perú confirmó la formación para enfrentar a la Argentina
Perú juega con Fabrisio Mesías; Duham Ballumbrosio, Samuel Pereda, Jonathan García, Joaquín Verde; Jair Moretti, Nicolás Rengifo, Mart Cari, José Mellán, Gerson Castillo y Lionel Herrera.
Los árbitros de Argentina-Perú
El venezolano Carlos Parra será el árbitro principal de la semifinal. Sus compatriotas Antoni García y Paolo García serán los asistentes, mientras que Yeferzon Miranda estará como cuarto árbitro.
El camino hacia las medallas
El ganador de Argentina-Perú disputará la final de los Juegos Suramericanos el viernes 25 en Rosario, mientras que el perdedor jugará ese mismo día por la medalla de bronce. La otra semifinal será Paraguay-Chile, este miércoles desde las 17.
La Argentina confirmó el equipo para enfrentar a Perú
Diego Placente definió la formación para la semifinal de los Juegos Suramericanos. La Argentina jugará con: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Santiago Espíndola, Joaquín Salas, Facundo Carrizo; Ramiro Tulián, Ian Subiabre y Franco Domínguez.
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Formación confirmada para ir en busca de la clasificación a la final
⚽️ Desde las 14, #Argentina 🇦🇷 🆚 Perú 🇵🇪
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📍 Estadio Marcelo Bielsa
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Perú llega como ganador de su grupo
Perú terminó empatado con Chile en lo más alto del grupo, luego de una caída ante Colombia en el debut y, luego, encadenar dos triunfos consecutivos: 2-0 a Chile y 2-1 a Panamá. El equipo dirigido por Thiago Kosloski quedó por encima del conjunto chileno a partir del sistema de desempate y ahora buscará un lugar en la definición.
Una clasificación agónica para la Argentina
La Argentina llegó a las semifinales como segunda del Grupo B, con cuatro puntos. Después de una caída en el debut ante Paraguay, venció ante Uruguay e igualó 1-1 con Venezuela gracias a un gol de Ramiro Tulián en tiempo de descuento que le permitió meterse entre los cuatro mejores del torneo.
La Argentina va por la final de los Juegos Suramericanos
La selección argentina se enfrentará con Perú desde las 14, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por una de las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Transmite TyC Sports, DeporTV, LPF Play y el plan premium de Disney+. También podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.
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