Argentina vs. Perú por los Juegos Suramericanos, en vivo: el minuto a minuto del partido

Perú terminó empatado con Chile en lo más alto del grupo, luego de una caída ante Colombia en el debut y, luego, encadenar dos triunfos consecutivos: 2-0 a Chile y 2-1 a Panamá. El equipo dirigido por Thiago Kosloski quedó por encima del conjunto chileno a partir del sistema de desempate y ahora buscará un lugar en la definición.