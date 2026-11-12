Argentina vs. Uruguay, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional Argentina y Uruguay en el marco de la preparación para los próximos desafíos oficiales; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Argentina y Uruguay correspondiente al amistoso internacional se disputará este viernes 13 de noviembre a las 20.00 h en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), ubicado en Buenos Aires.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan en óptimas condiciones tras obtener resultados positivos en sus últimas presentaciones. Argentina arriba al compromiso luego de vencer a Benín por 3-0, exhibiendo solidez en su última actuación. Por su parte, Uruguay llega con la moral alta tras imponerse ante India con una contundente goleada de 6-1.
Números que anticipan el duelo
El partido promete ser un ensayo de alta intensidad considerando el presente goleador de ambos conjuntos. La capacidad ofensiva mostrada por los uruguayos en su último duelo contrasta con la eficacia defensiva que viene sosteniendo el equipo argentino, lo que plantea un choque de estilos interesante para este amistoso.
Lo que está en juego
Más allá de tratarse de un amistoso internacional, el cotejo es fundamental para que ambos cuerpos técnicos continúen consolidando sus sistemas tácticos y analicen variantes de cara a la temporada 2026. Para los jugadores, es una oportunidad clave para ratificar su lugar en el equipo ante la cercanía de las competencias oficiales.
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