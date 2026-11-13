Argentina vs. Uruguay: el primer gran examen sin Messi y un desafío especial para el nuevo equipo de Scaloni

Luego de tres goleadas a rivales de muy bajo nivel, la selección argentina tendrá este viernes su primera prueba de peso desde el retiro de Lionel Messi. Y no será frente a cualquier adversario: Uruguay, que hace casi exactamente tres años le ganó por 2-0 en la Bombonera y terminó con el invicto que el campeón mantenía desde el Mundial de Qatar. El escenario será el mismo, pero el contexto es muy diferente. Lionel Scaloni intentará sacar las primeras conclusiones importantes ante un conjunto que también atraviesa una etapa de renovación.

Durante los últimos años, Argentina debió esperar hasta las instancias decisivas de los torneos o algunos partidos de las eliminatorias para medirse con selecciones de verdadera jerarquía. Las goleadas contra Bolivia, Burkina Faso y Benín tampoco escaparon de esa lógica. Marcó 11 tantos, no recibió ninguno y casi no le patearon al arco. Esos triunfos le sirvieron a Scaloni para observar jugadores y empezar a darle forma al equipo sin Messi, pero dejaron pocas conclusiones sobre su funcionamiento. Esta vez, la exigencia será mayor, con el atractivo adicional de un duelo que tiene mucha tradición.

Lionel Scaloni, que renovó su contrato hasta 2030, consideró a Uruguay una “potencia futbolística”, pese a que la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos del último Mundial. ALEJANDRO PAGNI - AFP

“Uruguay es de las potencias futbolísticas; el que piensa lo contrario está equivocado. Mirando uno por uno a los jugadores, uno se da cuenta de que es una gran selección, y ellos tienen el espíritu competitivo del fútbol sudamericano. Es una linda prueba y se lo dijimos a los jugadores”, destacó Scaloni, pese a que la Celeste quedó eliminada en la primera ronda del último Mundial. Los uruguayos compartieron el grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, en un torneo que clasificó a los mejores ocho de los 12 terceros.

Argentina ya tuvo una mala experiencia ante Uruguay, cuando todavía contaba con Messi y buena parte de los campeones del mundo. En 2023, también en la Bombonera, perdió por 2-0 frente al equipo dirigido por Marcelo Bielsa y cortó una serie de 14 victorias, nacida en el 2-0 sobre México posterior a la derrota (2-1) a manos de Arabia Saudita por la Copa del Mundo.

Argentina y Uruguay se enfrentaron en 2023 en la Bombonera, por las eliminatorias, con un triunfo de la Celeste por 2-0; ahora ya no está Lionel Messi. LA NACION/Mauro Alfieri

Tres años después, Scaloni afronta otro desafío. Ya sin algunos de sus principales referentes y con varios jóvenes que intentan ganarse un lugar, quiere aprovechar el partido para ver cómo responde el recambio ante un rival de mayor categoría. La intención es comenzar con un equipo parecido al definitivo que tiene en mente, aunque también ensayará variantes y les dará minutos a futbolistas que todavía tienen poco recorrido en el seleccionado.

El director técnico sabe que acostumbrarse a jugar sin Messi no será sencillo, pero pretende mantener una idea de juego semejante. “Es irreemplazable, no hay manera de jugar igual sin él. No era solo en la cancha, sino también lo que generaba. Ahora intentaremos sin él, manteniendo un estilo de juego similar, buscando alternativas”, explicó. Entre las variantes que maneja no se descarta la de jugar con dos delanteros centrales, que serían Julián Alvarez y José Manuel López juntos desde el comienzo o en algún tramo del partido.

José Manuel López es uno de los futbolistas que sumarían minutos ante Uruguay; quizás, para acompañar a Julián Alvarez en el ataque, desde el inicio o más adelante. Prensa AFA

“La idea es ver algunos jugadores que siempre van a estar y, más allá del rival, al que respetamos, es el momento como para ver a estos chicos y exprimirse ante un rival importante”, expuso el entrenador. Una de las novedades estaría en el arco: Gerónimo Rulli reemplazaría a Emiliano Martínez, a quien Scaloni prefiere preservar mientras Dibu termina de recuperarse de una fractura de mandíbula. Si actúa Rulli, será el capitán, ante las bajas de Cristian Romero y Lautaro Martínez y la decisión de darle descanso al arquero titular, los tres encargados de llevar la cinta.

Del otro lado también hay un equipo en plena renovación. Uruguay dejó atrás la etapa de Bielsa y eligió a Diego Forlán, de 47 años, para conducir a la selección. Una apuesta que tiene puntos en común con la que realizó la AFA en 2018: un ex futbolista de largo recorrido en Europa, pasado en el conjunto nacional y poca experiencia como DT. Los uruguayos apostaron, de alguna manera, a tener su propio Scaloni.

Emiliano Martínez se entrena con una máscara protectora; es probable que Dibu no juegue este viernes. Prensa AFA

El exdelantero dirigió hasta ahora en tres partidos: la Celeste perdió por 3-1 contra Japón y luego venció por 4-1 a Corea del Sur y por 6-1 a India. “Este tipo de ensayos es difíciles por el nivel y la jerarquía del rival”, reconoció Forlán. Y agregó: “Cuando me comentaron la posibilidad, automáticamente dije que sí. Es importante medirse y ellos vienen de ser finalistas del Mundial, además de haber ganado la Copa América”.

Scaloni y Forlán se enfrentaron varias veces durante sus carreras en Europa, y nunca fueron compañeros. Ahora volverán a cruzarse desde los bancos de suplentes, con realidades muy diferentes: uno apunta a dirigir su tercer Mundial en 2030 y el otro recién empieza. Sí, en cambio, ambos están en pleno armado de sus equipos.

Diego Forlán afrontará su cuarto partido al frente de la selección uruguaya; el exdelantero de 47 años suma dos victorias y una derrota. JUNG YEON-JE - AFP

El partido será también un termómetro de la expectativa que genera la selección después de la despedida de Messi. La AFA redujo alrededor de 40% el precio de las plateas respecto a los partidos anteriores, y las populares mantuvieron su valor. Hasta este jueves por la tarde todavía quedaban disponibles localidades, una situación poco habitual en los últimos años, cuando las entradas solían agotarse rápidamente.

Sin Messi, el interés del público podrá ser diferente, pero lo que se espera de la selección no cambió. Scaloni pidió paciencia, aunque los resultados seguirán siendo importantes, sobre todo, frente a selecciones que puedan realmente poner en dificultad a Argentina.

Formaciones de Argentina vs. Uruguay