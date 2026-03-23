Argentinos Juniors lo festejó en la trasnoche: un penal a los 104 minutos para ganarle a Platense

No había pasado mucho, en un partido con bastantes equivocaciones y pocos aciertos. El clásico entre Argentinos Juniors y Platense se apagaba en el Diego Maradona con un empate sin goles. Hasta que Giaccone, en el noveno minuto de descuento, a los 54 del segundo tiempo, se metió en el área y hubo un contacto de parte del ingresado Leonardo Heredia. Fernando Echenique no sancionó nada, y la pelota salió al lateral. Allí, Fernando Espinoza, a cargo del VAR, lo invitó a revisar la acción en la pantalla. Y el árbitro aceptó la sugerencia y anunció el penal para el local. Alan Lescano definió con un toque de zurda y desató el carnaval en La Paternal, a los 104 minutos, pasada ya la medianoche, para que el Bicho se quede con el clásico y encuentre un festejo, en medio de un presente con menos alegrías de lo esperado.

Las emociones fuertes llegaron en el cierre, mucho después de un primer tiempo de desarrollo intenso, cargado de fricciones. Intentó Argentinos quedarse con el protagonismo, pero más allá de un remate de Oroz que sacudió el palo y de un tiro de Lescano desde la medialuna, casi no logró poner en apremios a Borgogno.

Borgogno contiene ante la arremetida de Pipa Lescano Foto: FOTOBAIRES Fecha 12 Torneo Apertura Liga Profesional. FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Del otro lado, el Calamar no tuvo problemas en plantarse para resistir, pero sin refugiarse excesivamente atrás, y con la propuesta de tratar de responder con poder de fuego. Cumplió con creces la primera parte de esa misión, pero el arco local le quedó muy lejos. De hecho, la mejor oportunidad llegó poco antes del entretiempo, con un tiro libre de Zapiola que demandó una buena intervención de Brayan Cortés.

Ese planteo defensivo de los de Vicente López se acentuó en la segunda mitad y le redujo los espacios al mínimo a un Bicho que no encontraba las llaves, porque sus creativos quedaban asfixiados ante el juego intenso del Calamar. Por eso el 0-0 parecía casi sellado en el tablero. Hasta que, ya bien entrado el descuento, Heredia lo atropelló a Giaccone; un cruce no muy violento, pero con la fuerza necesaria para desestabilizar al jugador de Argentinos. Asó lo entendió Echenique, que cambió su decisión inicial y anunció el penal. Lescano no falló y Argentinos ingresó en zona de clasificación a los playoffs, algo que no pudo hacer Platense: la derrota lo dejó en noveno escalón de la Zona A.

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“Vale por todo lo que pasamos, por cómo veníamos. No se nos vienen dando los resultados, no arrancamos el año como queríamos. Sufrimos dos eliminaciones [en la Copa Libertadores y la Copa Argentina] que nos pegaron mucho, porque estábamos ilusionados, pero hay que seguir. El torneo es muy importante, no podemos aflojar y éste era el punto inicial para arrancar y jugar como queremos. En lo personal, tampoco se me venía dando, y eso también pesa porque me gusta mucho llegar y hacer goles, por eso fue un desahogo”, evaluó Lescano, que se quedó con el último festejo del domingo en La Paternal.

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