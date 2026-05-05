Las feroces críticas de Rubén Darío Insua, DT de Barracas Central: “Nadie quiere justicia en el fútbol, sino justicia para uno”

Rubén Darío Insua explotó tras la eliminación de su equipo, Barracas Central, del torneo Apertura. Aunque el sábado, después de perder con Banfield por 2-1 en la última jornada de la fase de grupos, el DT se había mostrado convencido en que el Guapo “iba a cumplir con el objetivo” de clasificarse, el empate posterior de Racing con Huracán terminó sepultando todas las posibilidades del club barraqueño. “Este año venía bien hasta hace dos semanas, que vieron que podíamos clasificarnos. Ahora que Barracas no [se] clasificó van a estar más tranquilos”, postuló el Gallego en DSports Radio, sin puntualizar hacia quién estaba dirigida su crítica.

El entrenador también se refirió a la polémica generada por la programación del partido entre su equipo y Banfield, que se midieron el sábado pese a que casi todo el resto de su zona se definió al día siguiente, el domingo. Barracas, entonces, jugó antes que el resto a pesar de que el reglamento de la AFA obliga a disputar todos los encuentros decisivos para una clasificación en simultáneo: “¿El día y horario? Me enteré como en todos los clubes, por un comunicado. Nuestro partido no tenía demasiada influencia y teníamos un partido por Copa a los pocos días”, minimizó Insua en relación al descanso para sus futbolistas entre el partido del sábado y el encuentro que jugarán este miércoles ante Olimpia (Paraguay) por la Copa Sudamericana.

Rubén Darío Insua, entrenador de Barracas Central Walter Manuel Cortina

“No se dieron los resultados, pero nosotros empezamos a entrenar pensando en nuestro partido por Sudamericana. Ahora tenemos que mirar para adelante, tenemos dos competencias”, agregó Insua. Y recordó: “El año pasado estuvimos entre los seis equipos que más goles convirtieron, este año no tuvimos ese nivel de eficacia por ejemplo ¿Qué nos faltó para clasificar? Que al lateral de Banfield no se le ocurra tirar el centro, ja. Fue un gol atípico”.

El Gallego también habló de un tema urticante: el arbitraje en el fútbol argentino. Y las miradas que los hinchas depositan sobre los referís en cada partido que juega Barracas Central, presidido por Matías Tapia -hijo de Claudio, presidente de la AFA- y con otro Tapia, Iván, dentro de la cancha: “No creo que lo del arbitraje sea un tema exclusivamente deportivo. Nadie me preguntó el sábado por mi opinión sobre el árbitro. Yo escuché que dijeron que estaba todo cocinado y ahora lo tenemos que ver por tele”, ironizó.

Y completó: “No juzgan mi comportamiento si no el lugar en el que estoy. No es el arbitraje o Barracas, sino el resultado. Nadie quiere justicia en el fútbol, sino justicia para uno. Porque conviene. Vos te victimizás y trasladás el problema a un tercero”.

Más allá de la derrota del Guapo con Banfield que selló su eliminación en el Apertura, lo cierto es que en este torneo también hubo fallos favorables al equipo barraqueño como en el Clausura 2025. Para más datos, el encuentro que terminó definiendo la clasificación a octavos de final fue contra Huracán, y contó con un polémico -y errado- arbitraje de Andrés Gariano.

De todas formas, Insua no reparó en que el árbitro del partido ante el Taladro del sábado pasado, Darío Herrera, decidió no cobrar una mano de Rodrigo Insua -hijo del DT-, cuando el partido estaba 1 a 1. En la repetición de la jugada se aprecia como el defensor amplía el volumen del cuerpo y su brazo está en posición antinatural. Herrera es uno de los tres árbitros de campo argentinos que irán al próximo Mundial: lo acompañarán Yael Falcón Pérez y Facundo Tello.

¿Y ACÁ QUÉ PASÓ? Todo Banfield pidió penal en la victoria 2-1 vs. Barracas por esta mano de Rodrigo Insúa... ¿Qué te parece? pic.twitter.com/XwXitsuIlm — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

Si de manos se trata, los hinchas de Huracán -que ya masticaron bronca en el Clausura 2025- todavía recuerdan el penal no sancionado ante el Guapo en este Apertura: igualaron sin goles el pasado 24 de marzo, pero el árbitro Facundo Tello (mundialista como Herrera) no dio una pena máxima tras una mano de Damián Martínez.

Un par de fechas antes, el equipo de Insua había dado el batacazo en Mendoza ante Independiente Rivadavia, al que derrotó por 2-1. Sin embargo, los hinchas de la Lepra cantaron contra “Chiqui” Tapia por varios fallos adversos y polémicos de... Yael Falcón Pérez. Mundialista como Herrera y como Tello. Por ejemplo, debió haber amonestado al uruguayo Jhonatan Candia. Falcón Pérez también obvió una mano de Fernando Tobio que bien pudo haber sido penal para la Lepra. “Siga, siga”, dijo el referí. Y tampoco dio la pena máxima tras un contacto entre Sebastián Villa y Nicolás Capraro.