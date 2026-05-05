Las ternas arbitrales para los playoffs del torneo Apertura: con el sobrino de Beligoy y el árbitro implicado en los chats
La AFA confirmó este martes los jueces para los cruces eliminatorios; Darío Herrera tendrá nuevamente un clásico
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La AFA oficializó las designaciones arbitrales para los octavos de final del torneo Apertura. Dentro de las ternas, aparecen algunos nombres que generan polémica por sus vínculos y antecedentes recientes en medio de la desconfianza. Entre los nombres elegidos aparece Luis Lobo Medina, señalado en una denuncia por chats vinculados con presuntos arreglos de partidos, y el sobrino del director nacional de arbitraje, Federico Beligoy.
Lobo Medina estará al frente del encuentro entre Independiente Rivadavia y Unión, programado para el sábado a las 21.30. Se trata de un partido con atención particular, no solo por el presente del conjunto mendocino, que terminó primero en su zona y va primero en su grupo de Copa Libertadores, sino también por el contexto en el que se produce la designación.
El antecedente que rodea al juez tucumano remite a una denuncia presentada en marzo de 2026 por el legislador Facundo del Gaiso. La acusación se basó en la difusión de supuestos chats entre Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, vinculado a la dirigencia de la AFA. Según ese material, se sugerían conversaciones previas y posteriores a un partido de la Primera Nacional en 2021, con menciones a pagos y coordinaciones que despertaron sospechas. El caso quedó bajo investigación judicial y desde entonces el árbitro quedó en el centro de la escena.
La designación de Lobo Medina no es el único punto que generó suspicacias. En uno de los cruces más atractivos, Estudiantes frente a Racing, la AFA eligió a Sebastián Nicolás Martínez Beligoy (de nombre completo, aunque no lo hayan publicado así) como árbitro principal. Se trata de un juez que es sobrino de Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, lo que en otras ocasiones ya había alimentado cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses. El encuentro se jugará el domingo, a las 17, y se perfila como uno de los duelos más parejos de la etapa.
El resto de las designaciones completa un cuadro con nombres habituales en partidos de alta exigencia. Darío Herrera vuelve a dirigir un clásico, tras el polémico penal no cobrado a River ante Boca en el Monumental, entre Talleres y Belgrano en Córdoba. Pablo Echavarría estará en Boca frente a Huracán, Sebastián Zunino controlará River frente a San Lorenzo, otro de los encuentros destacados de los octavos, y Leandro Rey Hilfer fue asignado para Argentinos contra Lanús.
Andrés Gariano hará lo propio en Vélez contra Gimnasia y Esgrima La Plata, que trae antecedentes con polémica, especialmente el duelo de fin del año pasado entre Barracas Central, club del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y Huracán por la última fecha del Clausura, que lo clasificó al Guapo a playoffs. El partido fue empate con un arbitraje que dejó dos penales para Barracas y una roja en el visitante en el final.
Yael Falcón Pérez tendrá a cargo Rosario Central ante Independiente, otro de los duelos más atractivos de octavos de final. Y su VAR estará a cargo de Lucas Novelli, el mismo que estuvo en la cabina durante el duelo del Rojo con Boca en la Bombonera, donde se cobró un cuestionado penal a favor del local, por una supuesta falta a Alan Velasco.
Sin embargo, la discusión excede los nombres propios y se instala en el terreno de la confianza. La presencia de árbitros vinculados a polémicas recientes reaviva un debate que atraviesa al fútbol argentino desde hace años. Las designaciones, lejos de pasar inadvertidas, vuelven a quedar bajo análisis en una etapa en la que cualquier fallo puede definir el rumbo del campeonato.
Con los cruces confirmados y el calendario en marcha, la pelota rodará este fin de semana. Pero, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, la atención no solo estará puesta en los jugadores. También en quienes deben impartir justicia en un escenario donde las sospechas siguen latentes.
Autoridades de los octavos de final del Torneo Apertura
Sábado 9 de mayo
Talleres vs. Belgrano (16.30 – ESPN Premium)
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Lucas Pardo
Boca vs. Huracán (19.00 – TNT Sports)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Asistente 1: Cristian Navarro
- Asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Diego Romero
Argentinos vs. Lanús (21.30 – TNT Sports)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Iván Núñez
Independiente Rivadavia vs. Unión (21.30 – ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Lucas Germanotta
Domingo 10 de mayo
Rosario Central vs. Independiente (15.00 – ESPN Premium)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Diego Bonfá
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Estudiantes vs. Racing (17.00 – TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Pablo Gualtieri
- Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Habib
River vs. San Lorenzo (19.00 – ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Miguel Savorani
- Asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Carlos Córdoba
Vélez vs. Gimnasia (21.30 – TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gisela Trucco
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