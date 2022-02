San Lorenzo navega en medio de las dudas y salvó un punto ante un Argentinos que mereció más

A veces los empates mienten. A veces esconden verdades que el juego no sabe explicar. Esta vez se le escapó el triunfo de las manos a Argentinos, que debió resignarse al 1-1 en La Paternal. Esta vez rescató un empate San Lorenzo, que de todos modos sigue caminando por la vereda de la incertidumbre. No hay caso. El equipo de Boedo va, busca, insiste, pero -aunque no pierda-, no encuentra la luz en su funcionamiento. Tiene la silueta de una ambición sin rumbo. Quiere pero no puede; por momentos se enciende, pero al rato se obnubila, se confunde, se llena de nervios y la impotencia termina envolviéndolo con la fuerza de la constricción. Así es cómo el triunfo sigue sin aparecer en el ciclo de Pedro Troglio.

Troglio, en el centro; el DT no terina de encontrar un funcionamiento fluido en el Ciclón JORGE MATIAS BARAVALLE

En La Paternal, el local, que había arrancado el torneo con dos triunfos, necesitaba dejar atrás enseguida aquella goleada que le asestó Racing en Avellaneda por la tercera fecha. Y fue más el conjunto de Gabriel Milito, a partir de un mediocampo que se adueñó de la pelota y del desarrollo, por el quite de Fausto Vera, el desequilibro de Zalazar y el auxilio de Carabajal, de Cabrera y de Galarza. Cuando se le escurrió la pelota entre las manos a Lanzillota y San Lorenzo alcanzó el empate, sobrevoló una sensación de inequidad a la hora de repartir sonrisas y frustraciones. A veces pasa.

Poco premio para Argentinos Juniors, que fue más que San Lorenzo en el estadio Diego Armando Maradona Jorge Matías Baravalle - FotoBAIRES

En busca de la recuperación, Troglio metió cuatro cambios respecto respecto la tercera fecha en el Diego Maradona (cuya imagen omnipresente apareció en el minuto 10, a 45 años de su debut en la Selección). Entre lesionados, suspendidos y engripados se le había complicado el panorama al técnico para definir la formación. Gattoni, ausente ante Defensa y Justicia, actuó por Gino Peruzzi (Flores se corrió de central hacia el lateral derecho), Rojas entró por Gonzalo Luján (con una fractura en la clavícula), Gordillo cumplió la fecha de suspensión y jugó por Siro Rosane, y Martegani lo hizo por Iván Leguizamón.

Uvita Fernández no puede con Lanzillota; el arquero falló ante un remate de Centurión en el empate del Ciclón Jorge Matías Baravalle - FotoBAIRES

Después del 3-0 sufrido ante Racing, el local no contó de entrada con Luciano Gómez ni con Nicolás Reniero, desafectado a último momento por una lumbalgia. Por Gómez lo hizo David Zalazar (19 años), que no sólo hizo su primer gol en Primera. De arranque nomás, con su despliegue sobre el callejón izquierdo, se transformó en figura.

Lo mejor del encuentro

San Lorenzo estrenó camiseta oscura, bien de “cuervo”, en homenaje al Terceto de Oro (Armando Farro, René Pontoni y Rinaldo Martino), aquel ataque memorable de los años 40. Pero si algo le faltó al equipo de Boedo fue, precisamente, capacidad goleadora, más allá del empate. Dos puntos de doce disputados en este torneo y 14 partidos sin ganar ya como visitante encadena San Lorenzo. Números y funcionamiento en deuda, síntesis para la preocupación.