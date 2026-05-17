Argentinos Juniors vs. Belgrano hoy: horario y cómo ver en vivo el partido de semifinales del Torneo Apertura 2026

Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se enfrentan este domingo en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal con arbitraje de Nazareno Arasa en el encuentro correspondiente a la segunda semifinal del Torneo Apertura 2026 para definir quién jugará contra River Plate la definición por el título.

El cotejo inicia a las 17 y se transmite en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

¡En busca de la Final! El Bicho y el Pirata se enfrentarán por las #Semifinales del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆



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La previa de la semifinal del Torneo Apertura 2026

El Bicho, dirigido por Nicolás Diez, se metió entre los cuatro mejores del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino tras dejar en el camino a Huracán, como local, 1 a 0 con un gol de Tomás Molina en tiempo suplementario. Antes, en octavos, eliminó a Lanús 2 a 0 mientras que en la primera etapa se ubicó tercero en el Grupo B con 29 puntos producto de ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas.

El Pirata, por su parte, eliminó en la ronda anterior a Unión de Santa Fe 2 a 0 gracias a las anotaciones de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes. En octavos se impuso en el clásico de Córdoba ante Talleres 1 a 0 como visitante en el estadio Mario Alberto Kempes. A esa instancia el combinado dirigido por Ricardo Zielinski llegó como quinto de la zona B, donde sumó 26 unidades gracias a siete alegrías, cinco igualdades y cuatro caídas.

El cuadro del Torneo Apertura 2026, con River en la final Canchallena

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, y Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, y Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez. Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.07 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, llega a 2.96.