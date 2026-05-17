Neymar fue víctima de un insólito error arbitral: lo sacaron del partido y no pudo volver a entrar

En medio de las dudas sobre si Neymar estará o no en el Mundial 2026 que se disputará a partir del próximo mes, el astro brasileño protagonizó este domingo una curiosa situación cuando Santos, en su casa, disputaba el partido contra Coritiba por la 16a. fecha del Brasileirao, encuentro que finalizó con una dura derrota del conjunto local por 3 a 0. El 10 de la selección fue reemplazado en el segundo tiempo ¡por un error arbitral!

Cuando transcurrían 22 minutos de la etapa complementaria, y Santos ya perdía por goleada, Neymar se retiró unos instantes hacia la línea de cal para ser atendido por una molestia física que lo tenía a maltraer.

Fue entonces que el cuarto árbitro levantó el cartel electrónico para un cambio y lo que se leía allí sorprendió al jugador de la selección: con el número 10 iluminado, se indicaba que Neymar debía abandonar el partido para que, en su lugar, ingresara el juvenil Robinho Júnior, hijo del exinternacional brasileño Robinho.

Error en un partido de Brasil y Neymar afuera del partido

Sucedió que Cuca, su director técnico, jamás había pedido que ese fuera el cambio. Lo que había solicitado era la salida del número 31, Gonzalo Escobar y fue el cuarto árbitro el que se confundió, según el reclamo del conjunto local. Sin embargo, cuando el error fue advertido ya nada se podía hacer: el suplente ya había ingresado al campo de juego, por lo que, de acuerdo al reglamento de la FIFA, la modificación se volvió irreversible.

Error en un partido de Brasil y Neymar afuera del partido. captura de video

Incrédulo, Neymar entró en un estado de total furia. Fuera de sí, ingresó a la zona técnica para increpar al cuerpo arbitral y le mostró a las cámaras de la transmisión oficial el papel con las modificaciones que había propuesto su DT, donde no figuraba que el delantero de 34 años estaba en los planes para salir del partido en ese momento.

El entrenador italiano Carlo Ancelotti, a cargo de la selección de Brasil, anunciará este lunes su lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, con Neymar como gran interrogante. En medio de la expectativa, el 10 del Peixe no pudo contener el llanto este domingo cuando escuchó emocionado el himno de su país antes del inicio del partido contra Coritiba, formado entre los titulares.

“Si Neymar está al 100 por ciento, obviamente que puede llegar la Copa del Mundo.Si en esta última convocatoria no está es porque no lo veo al 100 por ciento. Neymar tiene que seguir trabajando y jugando, mostrar sus cualidades y una buena condición física”, respondió Ancelotti antes de los amistosos de fines de marzo de este año. La incertidumbre persiste.

El entrenador italiano Carlo Ancelotti, a cargo de la selección de Brasil, anunciará este lunes su lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, con Neymar como la gran interrogante. CRIS BOURONCLE - AFP

Máximo anotador histórico del Scratch, con 79 goles, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain aún no fue convocado en el ciclo de Ancelotti. Jugó el último de sus 128 encuentros con los pentacampeones mundiales en octubre de 2023. Para el Mundial, Brasil comparte el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.

En el ambiente futbolístico brasileño no hay unanimidad sobre la conveniencia de que Neymar vaya al Mundial. Hay una grieta. Parte de la prensa y algunos hinchas señalan que sus mejores días quedaron atrás, que físicamente da ventajas.

Neymar Jr. Durante el encuentro entre San Lorenzo de Almagro y Santos FC. Por la Copa Sudamericana 2026. En el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, el 28 de Abril de 2026. Manuel Cortina

El mayor respaldo lo recibe de exfutbolistas y algunos en actividad. Para Ronaldinho Gaúcho,Neymar es el mejor de todos,no puede faltar porque puede desnivelar por sí solo un partido. Hace unos días, Casemiro, uno de los capitanes junto a Marquinhos, se mostró a favor de la convocatoria de Neymar y postergó a Endrick, a quien ve demasiado joven todavía.

La situación de Neymar es motivo de debate permanente. Hasta Lionel Messi opinó en su momento, aunque aclaró que lo hace desde el afecto que le tiene a su excompañero en Barcelona y Paris Saint Germain: “No puedo ser objetivo, Neymar es un amigo. Me encantaría que esté en el Mundial y le pasen un montón de cosas lindas porque se lo merece. En los Mundiales queremos que jueguen los mejores y Ney, esté como esté, siempre será uno de ellos”.