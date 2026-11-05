Argentinos Juniors vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: día, horarrio, TV y cómo ver online

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El local buscará terminar en lo más alto de la Tabla Anual mientras, en simultáneo, Boca y Rosario Central intentarán arrebatarle la posibilidad de ser Campeón de Liga ante Defensa y Justicia y Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente. El encuentro está programado para las 17.30 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Bicho, que viene de ganarle a Atlético Tucumán por 2 a 1 como visitante, se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 31 puntos al igual que el Canalla, que está segundo por diferencia de gol. Podría ser Campeón de Liga con un empate siempre y cuando el xeneize pierda y el conjunto rosarino no gane. El Globo, por su parte, se ubica en el noveno puesto del Grupo B con 19 unidades, dos menos que Sarmiento, el último que hasta el momento se estaría clasificando a octavos de final.

Hasta el momento, Huracán está fuera de los puestos de acceso a los octavos de final del Clausura FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de mayo de este año, por los cuartos de final del Apertura. Entonces, Argentinos Juniors se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Tomás Molina. En dicho certamen también se cruzaron en la primera ronda, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con triunfo del Bicho por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Molina e Iván Morales (Pablo Dóvalo puso en ventaja parcial al Globo).

Argentinos Juniors vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 7 de noviembre.

: Sábado 7 de noviembre. Hora : 17.30.

: 17.30. Estadio : Diego Armando Maradona.

: Diego Armando Maradona. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Argentinos Juniors vs. Huracán: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.83 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.35.