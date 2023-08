escuchar

Argentinos Juniors dejó todo lo que tenía sobre el campo de juego del Maracaná. Sin embargo, no le alcanzó. El conjunto de la Paternal perdió frente a Fluminense por 2-0 y se despidió en los octavos de final de la Copa Libertadores. Al margen de la frustración sobre el resultado deportivo, los integrantes del plantel -incluido el técnico Gabriel Milito- se marcharon muy molestos del emblemático estadio brasileño por la actuación del árbitro venezolano Alexis Herrera.

Gabriel Milito, DT de Argentinos Juniors, terminó expulsado MAURO PIMENTEL - AFP

Argentinos mostró actitud e intentó de igual a igual frente a uno de los clubes más tradicionales de Brasil, en el Maracaná y con jóvenes y algunos suplentes, porque no solamente no tuvo a los dos arqueros principales (Federico Lanzillota iba a reemplazar a Alexis Martín Arias, expulsado en la ida, pero se lesionó en la entrada en calor y debutó Miguel Ángel Acosta, de 21 años): Miguel Torren, lejos de su mejor versión física, estuvo en el banco de los suplentes, Gabriel Avalos, el goleador, está lesionado y no hay que olvidarse de la luxación de la rodilla derecha, sufrida por Luciano Sánchez, víctima de un acongojado Marcelo en el partido de ida.

Santiago Montiel aplaudió al árbitro y vio la tarjeta roja en un cierre de partido para el olvido.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/Ag1OoXiGUW — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 9, 2023

“Lo que pasó acá adentro lo vio todo el mundo”, se quejó, en los micrófonos y tras el partido, Lucas Villalba, el futbolista de Argentinos. “Todo el mundo vio lo que pasó acá adentro. Yo estoy orgulloso de mis compañeros, muy orgulloso, pero lo que pasó acá adentro lo vieron todos. Muchas gracias”, insistió el futbolista de un equipo que se sintió perjudicado por el arbitraje.

"ORGULLOSO DE MIS COMPAÑEROS. LO QUE PASÓ ACÁ ADENTRO LO VIERON TODOS..."



✍🏻 Lucas Villalba pic.twitter.com/lWEiXJyYRM — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2023

Una de las grandes polémicas de la noche se produjo a los 30 minutos del segundo tiempo cuando André elevó demasiado una pierna y le pegó con el botín a Thiago Nuss que por tratarse de una acción peligrosa que hasta lo dejó sangrando reclamaron la expulsión, pero sólo recibió una amonestación. Once minutos más tarde, Samuel Xavier abrió el marcador para Fluminense. Allí, los futbolistas empezaron con una tensa discusión y el encuentro estuvo detenido cerca de cinco minutos. Finalmente, el árbitro Herrera expulsó al DT Milito y a un colaborador del técnico Fernando Diniz. Luego, ya en tiempo adicionado, John Kennedy anotó el 2-0 definitivo en favor del equipo brasileño. Cuando se jugaban los últimos minutos Santiago Montiel fue expulsado por exceso verbal y sumó su cuarta tarjeta roja en lo que va del año.

La patada a Nuss

Diego Castagno Suárez, ayudante de Gaby Milito, habló en la rueda de prensa en representación del DT expulsado: “Estoy orgulloso por demás de estos jugadores, con la valentía que enfrentaron más allá de todos los inconvenientes que hemos tenido, hasta minutos antes del partido que se lesiona Fede Lanzillota y tiene que debutar Migue Acosta y lo hizo de una manera increíble. En lo grupal, fue un esfuerzo titánico de los jugadores. Como cuerpo técnico sentimos un orgullo y un amor increíbles con estos chicos. Contra todos los pronósticos, las adversidades y con esto de ser visitantes..., de la localía. De los árbitros no voy a hablar pero ustedes habrán visto muchos fallos polémicos. Lo principal es el orgullo y lo que sentimos por el comportamiento de los jugadores”.

¡SE ARMÓ TRAS EL GOL! Milito totalmente desencajado contra uno de los colaboradores de Fluminense.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/sH2Z9cvEig — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 8, 2023

En la misma rueda de prensa, volvió a hablar Villalba, un poco más calmo que en el campo de juego, pero por la misma línea. “No tengo palabras más que de orgullo y agradecimiento por este grupo. Jugamos una serie a todo nivel, contra un rival importante, de los candidatos. Estoy súper tranquilo de lo que hicimos. Todo estuvo a la vista. Me quedo con las cosas buenas que sucedieron hoy (anoche), como el debut de Miguel, que estuvo totalmente a la altura. Ahora tenemos que barajar y dar de nuevo, volver a intentar en el campeonato local y la Copa Argentina”.

Resumen de la caída de Argentinos en Brasil

