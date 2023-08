escuchar

Argentinos dejó el alma. Jugó con el corazón en la mano y con una dosis de fútbol, como suele hacerlo. No le alcanzó. Perdió este martes frente a Fluminense por 2 a 0 y se despidió de los octavos de final de la Copa Libertadores. Valió la pena, más allá de todo.

A veces, el fútbol, como la vida, es una moneda al aire. Una de esas historias que merecen ser contadas de generación en generación. Un chico, un arquero, todos los días vuela de palo a palo para alcanzar el sueño que conserva desde pequeño: jugar en primera. Miguel Acosta, de 21 años, un metro, 89, sin ir más lejos, representa a uno de ellos.

Samuel Xavier abrió el marcador Bruna Prado - AP

Iba a ir por primera vez al banco de suplentes de Argentinos, en el mágico Maracaná, el que reúne tantas leyendas. Resulta que Alexis Martín Arias había sido expulsado en el primer choque contra Fluminense, por los octavos de final de la Copa Libertadores y, sin más cambios, Gabriel Milito dispuso que fuese al arco Leonardo Heredia, un número 10, de convincente paso por Atlético Tucumán. Voló como un arquero, pero no pudo evitar el empate del conjunto carioca, ya que la pelota de Samuel Xavier fue directa al ángulo.

En el desquite, en uno de los templos del fútbol, Federico Lanzillotta iba a ir al arco: lo lógico, ya que es el arquero suplente; es más: solía ser el titular. Sin embargo, en la entrada en calor, el hombre de Aldo Bonzi, de 30 años, sintió un pinchazo que le hizo imposible competir. Entonces, el pibe, que nació en Buenos Aires y que a los 25 días se fue a vivir en familia a Misiones, se puso los guantes y mostró la misma personalidad que en aquellos días de Guaraní Antonio Franco. Debutar en el Maracaná, más allá del resultado, es todo un acontecimiento.

Todo Argentinos, en apoyo a Luciano Sánchez, lesionado por Marcelo en el primer partido Bruna Prado - AP

Un cabezazo de Cano fue resuelto por el arquero, que a esa altura (10 minutos de la segunda mitad) ya era una de las razones del empate sin goles. Fluminense estuvo lejos del 5-1 que le propinó a River, Argentinos solo de a ratos sufrió ciertos embates.

Es más: jugó de igual a igual, frente a uno de los grandes de Brasil, en el Maracaná y con jóvenes y algunos suplentes, porque no solo no tuvo a los dos arqueros principales: Miguel Torren, lejos de su mejor versión física, estuvo en el banco de los suplentes, Gabriel Avalos, el goleador, está lesionado y no hay que olvidarse de la luxación de la rodilla derecha, sufrida por Luciano Sánchez, víctima de un acongojado Marcelo.

Fluminense iba, una y otra vez, sin ideas. Hasta que a los 41 minutos, cuando vislumbraba los penales, jugando con el reloj, Samuel Xavier sacó un zapatazo demoledor al ángulo, que venció la resistencia del arquero juvenil. El grito generó tensión en ambos bancos de suplentes. Tantas veces fuera de foco, Milito fue expulsado. Entendía que Argentinos fue perjudicado, por una patada de André (solamente amonestado) sobre González Metilli. Y en el final, selló el resultado John Kennedy con una buena definición.

Cayó Argentinos. Pero lo hizo de pie.

