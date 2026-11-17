Al sacudón que recibió en la última fecha del torneo Clausura, aquella derrota por 2 a 0 ante Huracán que le impidió presionar a Boca para la consagración en la Tabla Anual, Argentinos Juniors suma ahora un problema grave en lo institucional: fue inhibido por la FIFA y no podrá incorporar refuerzos durante los próximos tres mercados de pases. La sanción se mantendrá vigente hasta que la institución de La Paternal salde o renegocie la deuda que originó el reclamo.

La sanción rige desde el 13 de noviembre, según consta en el sitio de FIFA, con lo que el “Bicho” tiene impedido inscribir nuevos jugadores en las próximas tres ventanas de transferencias, comenzando por el mercado de verano entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Al tratarse de una sanción disciplinaria por compromisos impagos, la restricción se levanta de inmediato una vez que el club abona el monto reclamado o alcanza un acuerdo formal de pago ante la FIFA. Y si bien el organismo internacional aún no publicó el detalle exacto del acreedor ni el monto preciso de este expediente, la medida llega en medio de múltiples reclamos económicos del plantel hacia la dirigencia.

Los jugadores de Argentinos y la hinchada, en La Paternal

Esta situación tiene un un contexto de crisis financiera en el club. Sucede que hay atrasos salariales con el plantel y la inhibición coincide con un fuerte conflicto interno, ya que los futbolistas profesionales acumulan entre tres y cuatro meses de sueldos adeudados. De hecho, el pasado sábado 14 de noviembre hubo una medida de fuerza: los jugadores decidieron suspender el entrenamiento como protesta por la falta de pago. El cuerpo técnico liderado por Nicolás Diez debió intervenir otorgándoles el día libre para calmar la tensión en la previa del cruce de octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente.

En medio del complicado escenario para el club que conduce Cristian Malaspina, trascendieron deudas importantes con futbolistas que dejaron la institución recientemente, como el caso del delantero chileno Iván Morales, a quien solo le habrían abonado uno de los ocho meses que jugó en el club, y que pasó a Independiente.