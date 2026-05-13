Argentinos le ganó a Huracán, mantiene la racha como local en el torneo Apertura y llegó a semifinales

Tomás Molina surgió en Huracán. Era hincha del Globo. Jugó apenas cuatro partidos en Parque Patricios, antes de convertirse en un trotamundos. En Argentinos volvió a sentirse importante. Estaba lesionado, a punto de pedir el cambio. Se quedó, resistió. Y con un cabezazo demoledor, estableció el triunfo por 1 a 0 del Bicho sobre el Globo. Ahora, jugará con Belgrano en las semifinales del torneo Apertura. El conjunto cordobés le ganó por 2 a 0 a Unión, en Córdoba, en el primer turno.

Argentinos no cae en La Paternal por la Liga Profesional desde el 14 de marzo de 2025, cuando Aldosivi lo derrotó 2-0 con goles de Justo Giani y Tobías Leiva. Suma 23 partidos sin perder. Y recibirá al Pirata.

Tomás Molina, goleador de Argentinos, levanta a Leandro Lozano, su asistidor en la victoria frente a Huracán FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Huracán y Argentinos tienen un punto en común: son dos equipos que suelen darle rienda suelta al ataque, prefieren ser protagonistas, más allá del rival, de la cancha, del contexto. Al mismo tiempo, sufren en las zonas bajas, porque no suelen ajustar las clavijas en la última línea. Y algo más: les va bien, pero no puede consagrarse, dar el definitivo salto de calidad.

Argentinos estuvo a un paso de alzar la Copa Argentina, siempre al mando de Nicolás Diez. Huracán estuvo a un paso del torneo local, aunque en este caso con Frank Kudelka, en el proceso anterior. Con Diego Martínez, de todos modos, ataca más, circula mejor la pelota. Y dio el golpe en la Bombonera, en un partido imposible. Con dos jugadores menos y múltiples polémicas, el Globo se impuso por 3 a 2 sobre Boca. En la Paternal fue otro cantar: el 2-0 sobre un cansado Lanús se construyó con lo mejor de su repertorio.

El primer tramo del espectáculo se pareció a un juego de estudio. Hubo aproximaciones en las áreas, pero sin generar peligro. Cortado, con muchas faltas y protestas: todo lo bueno que suelen ofrecer, lo escondieron. Tanto que un auxiliar de Diego Martínez, el conductor del Globo, fue expulsado a los 15 minutos, por excederse en un reclamo.

Otra escena de la alegría grupal de Argentinos, que construyo una fortaleza en el estadio Diego Maradona FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

De todos modos, quedó en evidencia una sensación: se cuidaron excesivamente. Atacaron menos, se refugiaron atrás. Argentinos tenía una lógica iniciativa: jugaba en su estadio, con su gente. Sin embargo, eran avances tímidos, como si estuvieran estudiados, mecanizados. Huracán se sintió más cómodo, sobre todo, cuando los minutos transcurrían sin demasiadas presiones.

Se conocen de memoria. Ya se habían enfrentado este año, ya que compartieron el Grupo B: fue el 27 de abril. Argentinos se impuso por 2 a 1 en el Palacio, con goles anotados por Tomás Molina (otra vez) e Iván Morales, mientras que Facundo Waller había abierto el marcador para Huracán.

Se presentó una polémica a los 10 minutos de la segunda etapa. En realidad, la doble salvada de Brayan Cortés, el arquero chileno de Argentinos, fue descomunal. Primero voló hacia un palo para despejar el cabezazo de Martín Nervo y luego, dos manotazos sentado en la línea impidieron el gol de Jordy Caicedo, que había tomado el rebote y salía a festejar. Hubo que tomarse unos segundos extra para confirmar a través de las cámaras que la pelota no hubiera ingresado.

CORTÉS LA SACÓ SOBRE LA LÍNEA Y EVITÓ EL GOL DE CAICEDO PARA HURACÁN 👏🏻#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/9IauhE1bjg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 13, 2026

Con la ansiedad del Bicho y la electricidad del Globo, se acabaron los 90 primeros minutos. A los 4 del primer chico, Tomás Molina saltó más que nadie y abrió el marcador, al capitalizar un centro de Leandro Lozano. El delantero estaba acalambrado, al borde de una lesión. De hecho, inmediatamente después del gol fue reemplazado. Lleva cuatro goles en el año y 21 con esta camiseta. Lucas Gómez entró en su lugar.

APARECIÓ MOLINA DE CABEZA Y ARGENTINOS LE GANA 1-0 A HURACÁN EN EL ALARGUE ⚽🔴



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/dwSM7RrYKC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 13, 2026

También entró Enzo Pérez, a los 40 años, para la resistencia. Y celebró a lo grande Argentinos, que gana, gana y gana en su casa.