Argentinos no brilló, pero hizo tres goles con su sello y se clasificó a los cuartos de final: ahora, San Lorenzo

Argentinos Juniors mostró otra cara y tardó 67 minutos en mostrar su sello habitual, con muy buenas jugadas colectivas y golazos, pero confirmó su rol de candidato y por qué había finalizado la etapa regular como el mejor de la Zona A por encima de Boca y Racing, por citar apenas un par de ejemplos. En un partido muy friccionado (a eso lo llevó el rival), se impuso a Instituto por 3-1 en La Paternal y se clasificó para los cuartos de final, donde ahora volverá a ser local pero ante San Lorenzo.

Tardó en desbloquear los candados defensivos de Instituto (el primer tanto fue a los 16 de la segunda etapa y el segundo a los 19, con una buena jugada colectiva), que le propuso un partido con duelos individuales y pierna fuerte, aunque todo dentro del reglamento. Tardaron en llegar los goles de la victoria, convertidos tras buenas jugadas por Tomás Molina, José Herrera e Ismael Sosa, pero ante incluso le había costado elaborar situaciones de riesgo. No fue el equipo habitual, pero al final desató los nudos y se impuso merecidamente, más allá del descuento de Requena para el 1-2 parcial de la Gloria.

Román Vega se proyecta por la izquierda en Argentinos Juniors; el lateral fue ovacionado por los hinchas locales Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

El primer tiempo se jugó como se esperaba desde los planteos: más allá de que el equipo de Daniel Oldrá presionó alto ocasionalmente para las salidas desde el fondo local, lo cierto es que la posesión fue en un 77% para los dirigidos por Nicolás Diez y el plan visitante fue esperar agazapado en su campo para buscar salir rápido de contraataque vía Alex Luna (de muy buen campeonato), Lodico, Lázaro y Luca Klimowicz, la principal referencia ofensiva.

Los laterales Lozano y Vega casi que se pararon como wines, bien abiertos para tratar de ser llaves que abran la defensa rival. Pero no le fue tan sencillo como en otros partidos al Bicho generar situaciones de gol. Un centro de Lozano fue justo despejado por Juan Franco cuando Viveros se relamía para convertir. Se reclamó una plancha que no existió.

Cerca de la media hora, el partido se hizo muy friccionado, pese a que toda en la primera etapa hubo sólo once infracciones, 6 del local y 5 del visitante: Instituto marcó con agresividad pero dentro del reglamento y Argentinos no se quedó atrás, por eso el árbitro Gariano sacó un par de tarjetas amarillas. Dentro del trámite, eso favoreció al equipo visitante. La Gloria metió fuerte en cada pelota dividida, pero Argentinos no se quedó atrás. Pereyra y Herrera se sacaron chispas, como Lozano y Alex Luna y Vega con Lázaro.

Lo mejor del partido

Fattori intentó apurar hasta en una jugada de lateral en medio de un partido muy cerrado, pero lo cierto es que Oroz y Lescano casi no pudieron tener participación en la primera mitad. Bien marcados por el doble 5 compuesto por Stefano Moreyra y Francis Mac Allister, el equipo visitante le bloqueó los pasillos interiores, esos que tan bien supo explotar el local durante toda la etapa regular del campeonato.

Una chilena de Molina sobre la cabeza de Requena a los 40 minutos pudo haberle significado la segunda amonestación al 9, que había visto la primera tarjeta por un cruce con Zalazar.

Recién a los 3 minutos de la segunda etapa Lescano pudo sumar su primer intento de remate, pero lo trabaron y el balón terminó en el tiro de esquina. El trámite seguía sin modificarse: bajísimo tiempo neto de juego por futbolistas caídos entre fricción y fricción. Eso también generó polémicas y discusiones, como un pedido de penal de Instituto por una supuesta falta del Ruso Rodríguez a Klimowicz, pero más allá del contacto no pareció haber falta.

Tomás Molina, autor del 1-0 de Argentinos ante Instituto, es arcado por Juan Franco Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Instituto dijo presente a los 12 minutos, con un ingreso en el área a pura gambetas de Gastón Lodico, pero su remate fue desviado por el arquero Rodríguez.

Eso pareció despertar al local, que al instante encontró el desahogo con un zurdazo goleador de Molina. Una presión alta de José Herrera generó la recuperación y el 9 gambeteó con derecha a un defensor y puso la pelota junto al palo izquierdo de Roffo. Molina igualó en la cima de la tabla de goleadores del campeonato a Maravilla Martínez, con nueve enotaciones. En tres minutos lo definió Argentinos, ahora sí con una jugada colectiva digna de todo su repertorio habitual: los protagonistas finales fueron Lescano, con un centro pinchado al segundo palo y un gran cabezazo de emboquillada de José Herrera. El zurdo tuvo otra chance clara, pero en el mano a mano definió apenas desviado.

Instituto tuvo la virtud de “volver rápido” al partido con el descuento de cabeza de Requena (gran testazo), tras un tiro libre lateral de Alex Luna desde la izquierda al segundo palo.

Los ingresos de Cardozo y Prieto por Oroz y Vega (se retiró ovacionado) intentaron refrescar algo las piernas para el esfuerzo final en Argentinos. Antes había ingreso Chuco Sosa por el lesionado Viveros.

Liga Profesional de Fútbol: Argentinos Juniors vs. Instituto de Córdoba. Octavos de Final. Torneo Apertura 2025. Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Pero Instituto, que ya jugaba con Batallini y Jonathan Dellarossa (un centrodelantero de 1m89) hipotecó sus chances con la expulsión de Zalazar, por doble amarilla. Y el partido se definió a los 45 minutos, con el 3-1 de Chuco Sosa tras una muy buena acción colectiva con pases, triangulaciones y movimientos del fútbol habitual del Bicho. El delantero volvió a convertir un gol con la camiseta de Argentinos luego de 15 años: el último se lo había anotado a San Lorenzo el 2 de mayo de 2010.

Eso volvió a alterar los ánimos entre los jugadores con empujones y reclamos, sobre todo entre Fattori (otra vez fue un león) y Franco Díaz. Ambos futbolistas terminaron bien, se abrazaron al final del partido, hicieron las paces de una “batalla de intensidad” que por momentos escaló demasiado alto.

Argentinos, el equipo que mejor jugó a lo largo del campeonato, todavía está en carrera y tiene en mente seguir dando pelea. Tiene juego para destacarse y también demostró este domingo temple para “apretar los dientes” cuando su adversario lo lleva a este terreno. Quiere ser campeón y, cuantos más argumentos sume en el camino, será mejor para potenciar su ilusión.