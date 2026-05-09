VIDEO: el error de la defensa de Boca en el gol de Huracán y el blooper que casi es el empate

El comienzo del partido en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura, fue con distracciones y equivocaciones defensivas de ambos lados. Lo pagó más caro Boca, que a los cinco minutos se vio en desventaja por una desinteligencia en una salida desde el arco, que tuvo por protagonistas a Leandro Brey y Milton Delgado. Huracán sacó provecho de la presión alta para ponerse 1-0, para sorpresa de toda la Bombonera.

Brey le hizo un pase en la puerta del área grande a Delgado, que al girarse se encontró con la marca de Lucas Blondel, que volvió a la Bombonera tras la cesión en préstamo al Globo. El juvenil volante de Boca perdió la pelota, que quedó para la entrada de Leonardo Gil, en diagonal, con un remate cruzado de derecha que superó el bloqueo de Ayrton Costa y dejó parado a Brey. Enseguida empezaron las miradas y las recriminaciones entre los jugadores de Boca.

Es la octava vez en el año que Boca empieza perdiendo un partido, y en las siete anteriores no consiguió revertir el resultado. Brey finalmente pudo ser titular, a pesar de que el golpe en la zona abdominal que recibió el martes en Guayaquil ante Barcelona y obligó a su reemplazo hacía suponer que tendría para varios días de recuperación.

Así como fue víctima de un error propio, Boca estuvo cerca de verse beneficiado enseguida por uno de Huracán. A los 18 minutos, tras un córner de Leandro Paredes desde la derecha, Blondel cabeceó hacia atrás, en dirección a su arco; Hernán Galíndez reaccionó con un manotazo a la pelota, que dio el travesaño y al caer pegó en la cabeza del arquero, que tuvo tanto mérito como fortuna en el rebote tras la primera intervención. Un blooper en toda regla y una salvada milagrosa de Huracán, que en Galíndez volvió a tener a su mejor individualidad con varias atajadas.