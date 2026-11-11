Armenia vs. Chipre por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Armenia y Chipre correspondiente al grupo C2 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este jueves 12 de noviembre a las 14.00 h en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium, ubicado en la ciudad de Yerevan.

El presente de ambos seleccionados

Armenia llega al compromiso tras haber igualado 0-0 ante Montenegro en su última presentación. Por su parte, el equipo visitante, Chipre, arriba al duelo con confianza luego de conseguir una victoria por 2-1 frente a Latvia en su anterior encuentro.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos buscarán imponer condiciones en este enfrentamiento del grupo C2. Mientras Armenia intentará volver a la senda del gol tras su último empate sin tantos, Chipre intentará ratificar el buen nivel exhibido en su triunfo reciente para sumar fuera de casa en el escenario de Yerevan.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir las posiciones en el grupo C2. Para Armenia, sumar de a tres en casa es vital para escalar posiciones, mientras que Chipre busca consolidar su racha positiva para mantenerse competitivo en esta etapa de la Liga de Naciones.