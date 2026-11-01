Arruabarrena no se refirió al arbitraje, sabe que van por buen camino, pero expresó que van partido a partido

Boca se quedó con el superclásico del fútbol argentino. Fue 1 a 0 ante River con el gol de Lautaro Di Lollo en un duelo muy caliente. Rodolfo Arruabarrena, entrenador del equipo local, habló en la conferencia de prensa, pero en sus declaraciones no se refirió mucho a las polémicas. Habló muy bien de sus futbolistas, analizó la victoria e hizo mucho énfasis en que hay que ir partido a partido y que no ganaron nada.

En primer lugar, el Vasco habló del desarrollo del partido, del gran momento del equipo y prefirió sacarse el protagonismo y adjudicárselo al grupo: “Lo personal no me interesa, me interesa en lo grupal, seguimos con nuestros objetivos de pelear todos los torneos. Ha sido un partido demasiado complicado en muchos aspectos, en el inicio se vio la intención de ambos equipos. La expulsión nos llevó a tener más dominio de pelota tratando de buscar, como siempre, el arco rival. Tuvimos nuestras situaciones, nos pusimos en ventaja.

Boca recibe a River Plate por la fecha 15 del torneo Clausura Mercadolibre de La Liga Profesional de Fútbol. Domingo 1 de Noviembre, 2026. Gonzalo Colini - La Nación

Sobre la misma respuesta, hizo una crítica al árbitro Nicolás Ramírez con una opinión sobre la forma en la que se jugó el superclásico: “No fue un partido tan friccionado como para que haya siete amonestados y dos expulsiones. En líneas generales fuimos merecedores. Lo importante es seguir enfocándonos en el próximo partido, mañana vamos a entrenar y veremos cuando jugamos para tratar de decir presentes en nuestro campo y ganar la tabla anual”.

Por otra parte, Arruabarrena catalogó a su equipo como inteligente porque supo llevar el control del partido tras la expulsión a Lucas Martínez Quarta: “Lo aprovechamos. En esos 10 o 15 minutos íbamos a tener control de balón y River iba a tener juego interno, pero después de la expulsión teníamos que ser pacientes y buscar por afuera. Lo hicimos. Esto es fútbol y lo importante es sumar de a tres.

En cuando a las polémicas del duelo decidió no referirse a lo sucedido, elevó una crítica y expresó cuál será el objetivo a corto plazo: “Todavía será un clásico muy hablado, a nosotros nos interesa cambiar el chip y pensar en Defensa. Ya se habló en la semana, es complicado para el referí, para todos, uno mismo también va a otra intensidad de lo normal, pero es el clásico. Cada uno juzgará, tirará agua para su molino. Hace 11 años que no juego un superclásico y esta semana en declaraciones de los dos lados, en el periodismo, no se mejora nada. Nuestra gente vino a disfrutar de una victoria, se la pudimos dar y resta la última jornada. No ganamos absolutamente nada”.

Encuentro por La Liga Profesional Argentina entre Boca Juniors y River Plate, el Super Clasico del Futbol Argentino, en el Estadio La Bombonera, en Buenos Aires Argentina, el 1 de Noviembre de 2026. Manuel Cortina

Una vez más relativizó lo que puede suceder posterior al partido y todo lo que se hable en la semana que viene: “Enfocándonos en lo nuestro, tratamos de no hacer caso a lo que digan, sea River, el periodismo o los hinchas de Boca. Tratar de aislarnos, eso hablamos con los chicos. Es difícil porque hay familiares que les mandan cosas, pero nos aislamos. Los chicos dejan todo, seguimos peleando todos los torneos y mañana los meto a trabajar”.

Facundo Herrera fue reemplazado en el entretiempo y explicó el motivo. También, reveló uno de los motivos por los que se llevaron la victoria ante River: “La salida de Herrera fue porque estaban él, Di Lollo y Leandro Paredes con amarilla. Si no sacaba a Facu, sacaba a Di Lollo, el partido estaba entreverado. En cuando a lo táctico nosotros tenemos dos premisas, presionar arriba o estar en un bloque bajo porque ellos tienen dos o tres jugadores que pueden desequilibrar. Ellos buscaban jugar largo y eso nos benefició porque logramos recuperar la segunda pelota”.

Boca tendrá un calendario exigente hasta fin de año y el físico de los jugadores puede ser una parte que complique el futuro del equipo. Sin embargo, el Vasco llevó tranquilidad y hasta respondió con un chiste: “Todos terminaron bien el partido. Algunos más cansados que otros. Leandro Paredes me hizo señas, pero salió bien. estaba cansado. Para el partido contra Defensa capaz que algún jugador podemos recuperar, con la parte médica no me llevó bien”, expresó entre risas. Luego, agregó: “Hoy Belmonte estuvo en el banco e hizo tres días bien, lleva un proceso más largo por lo que vivió, pero está con el grupo, con ganas y bien. Aranda va bien, el proceso de recuperación fue bueno y creemos que mañana o pasado estará con el grupo”.

Una de las preguntas de la conferencia de prensa fue que leonardo Ponzio expresó que Boca no tuvo virtudes para ganar y que todo fue por el arbitraje. Lejos de entrar en polémica, el entrenador de Boca respondió con altura: “Desde el primer momento, mal o bien, vieron todos de qué se trataba el partido. Nosotros no tenemos otra forma de jugar. Es verdad que la expulsión nos benefició para tener más dominio en cuanto a lo territorial y a la posesión. Tal vez, después del 1 a 0 nos faltó oler más sangre para terminar de matar y eso nos costó y nos cuesta, pero tuvimos más situaciones en el segundo tiempo que en el primero. Después de la segunda expulsión ya tuvimos el control. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, las boludeces las dejamos de lado”.

"ALGUNO PODREMOS RECUPERAR" 🗣️



Rodolfo Arruabarrena y la chance de recuperar futbolistas para la última fecha ante Defensa y Justicia, con una bromita sobre su relación con el cuerpo médico 😂 #LPFxTNTSports #SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/a0Y1JROVDY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

Por último, Arruabarrena expresó que no impedirá que ningún jugador vaya a jugar a su selección en caso de ser convocado para la próxima fecha FIFA que será justo en el momento en el que Boca debe jugar la semifinal ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. “El jugador que esté convocado irá con la selección, no hablaría bien de mí si trato de aprovechar o insistir que se quede un jugador porque no podría mirarlo a la cara. La selección de su países importante para cualquiera”.

En el cierre volvió a referirse de manera positiva a su plantel. Además, genero risas cuando se refirió con humor a lo que le fastidia de sus jugadores: “Los resultados son positivos, hubo partidos que jugamos un buen fútbol, otros no. En ese trajín de partidos hemos perdido jugadores importantes para nuestro juego, pero pudimos suplantarlos y la verdad que el grupo siempre da la cara. Hay chicos que no tienen los minutos que quisieran tener, pero están alentando. Es un grupo con chicos inteligentes, que tienen mucho sentido de pertenencia, esperemos lograr algo para el club, para el hincha y espero que queden en la historia del club. Yo ya tengo 51, me fastidio con la música que tienen o con diferentes cosas, pero tengo un buen grupo”.