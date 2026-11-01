Arsenal le ganó 1-0 en Liverpool y es el nuevo líder de Premier League

Arsenal , vigente campeón, se colocó como líder en soledad en la Premier League al ganar 1-0 en una feroz batalla de visita ante Liverpool, en el único duelo de este domingo de la novena jornada del certamen inglés.

Hacía catorce años que los Gunners no ganaban en Anfield en un partido de Premier League y este éxito llegó gracias a un gol de Kai Havertz a los 16 minutos del primer tiempo.

Un mal saque del brasileño Alisson le permitió a Arsenal robar el balón y emprender un contragolpe que concluyó con un centro bajo, preciso y peligroso, de Declan Rice; el envío se paseó por el área hasta que el atacante alemán remató a la red de los locales.

Jeremy Jacquet, del Liverpool (izq.), y Kai Havertz, de Arsenal, disputan el balón durante el partido de la Premier League inglesa entre Liverpool y Arsenal Peter Byrne - PA Wire DPA

Durante el resto del partido, los Reds multiplicaron sus arrestos ofensivos para intentar evitar la derrota, pero sin fortuna ante el arco defendido por el español David Raya.

La última vez que Arsenal había ganado en liga en el terreno de Liverpool había sido en septiembre de 2012, cuando Arsène Wenger era entrenador de los londinenses y el español Mikel Arteta, el actual técnico del equipo, era su capitán.

Así, con 24 puntos, Arsenal le arrebató el liderazgo al Manchester City (2º, 21), que el sábado había sido derrotado 1-0 en casa por el Brighton (3º, 19).

Liverpool (5º, 15) se encuentra detrás del Chelsea (4º, 16), que el sábado derrotó 2-0 al Manchester United (apenas 17º, al borde de la zona de descenso.