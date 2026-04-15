Arsenal vs. Sporting Lisboa, en vivo, por la Champions League

Tras vencer como visitante por 1-0 en Portugal con un gol en tiempo de descuento del alemán Kai Havertz, Arsenal recibe en Londres este miércoles a Sporting Lisboa en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los Gunners avanzarán tanto si ganan como si empatan. El conjunto luso necesita vencer por dos tantos para clasificarse. En caso de imponerse el visitante por la mínima diferencia, el duelo irá a la prórroga y, de persistir la igualdad, se resolverá con la ejecución de penales. En el primer tiempo están 0-0.

El vencedor de esta serie se medirá en las semifinales con Atlético de Madrid, que avanzó este martes pese a perder como local por 2-1 con Barcelona gracias a la ventaja de 2-0 que había conseguido en la ida como visitante, en un encuentro entre equipos españoles.

Eduardo Quaresma corta el avance de Gabriel Martinelli durante el partido entre Arsenal y Sporting Lisboa por la Champions League Kin Cheung - AP

En el primer cuarto de hora, Arsenal controló la pelota y se aproximó al arco rival juntando pases para encontrar los espacios que lo acerquen al gol. Sus dos remates fueron desviados. Sporting Lisboa aparecía arrinconado y cuando buscaba avanzar se encontraba con un adversario que presionaba rápido: Francisco Trincão tuvo la primera oportunidad de los lusos llegando a los 20 minutos con un tiro cruzado que se fue cerca del segundo palo.

El equipo inglés dirigido por Mikel Arteta atraviesa un presente inesperado: hace pocas semanas estaba en la pelea en cuatro competiciones y soñaba con levantar la copa en todas, pero la derrota en la final de la Carabao Cup ante Manchester City marcó un primer quiebre. A eso se sumó la eliminación en la FA Cup y una caída en la Premier League que apretó la pelea por el título, pese a que tiene seis puntos de ventaja sobre los Citizen, con los que tendrán un duelo que puede ser decisivo el domingo que viene.

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A Sporting Lisboa ya le sucedió estar en una situación peor en la anterior eliminatoria, cuando cayó en la ida por 3-0 ante Bodo/Glimt, de Noruega. Y la superó al dar vuelta la serie en la revancha con un 5-0, tras igualarla con un 3-0 en el tiempo reglamentario y llevar el duelo a una prórroga.