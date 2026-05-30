Elecciones en San Lorenzo: ganó Marcelo Culotta y será el nuevo presidente

Marcelo Culotta será el nuevo presidente de San Lorenzo. El candidato de la clásica agrupación Orden y Progreso se impuso en las reñidas elecciones realizadas este sábado en la Ciudad Deportiva del Ciclón, dentro de la nave, a pocos metros del estadio.

Los resultados fueron: Marcelo Culotta, 4110 votos (29,82%); Sergio Costantino, 3284 (23,83%); César Francis, 3249 (23,57%); Manuel Agote, 2511 (18,22%) y Nicolás Papasso, 595 (4,32%).

Más de 12.000 socios votaron en el Nuevo Gasómetro, en una jornada tranquila, entre cinco candidatos. El nuevo presidente gobernará hasta diciembre de 2027. Después de mucho tiempo de discutir y polemizar de política, los socios del Ciclón tuvieron la posibilidad de elegir este sábado al presidente que completará el mandato de Marcelo Moretti. Culotta encabezará el club durante un año y medio, exactamente hasta el 23 de diciembre del 2027, luego de la acefalía provocada en la comisión directiva.

Culotta, de Primero San Lorenzo, fue acompañado por Juan Manuel Campos en la fórmula, que se impuso en una votación de unos 12.000 socios.

De 60 años, profesional dedicado a los servicios de publicidad, marketing y comunicación, tiene una trayectoria de dos décadas en el club: fue uno de los impulsores de la Vuelta a Boedo y miembro clave de la Subcomisión del Hincha entre 2006 y 2017.

Luego de ocupar diversos cargos como vocal y participar en múltiples procesos electorales, en 2021 fundó la agrupación Orden y Progreso. Fue segundo en los comicios de 2023, detrás de Marcelo Moretti y se desempeñó como vocal por la minoría, cargo al que renunció en diciembre de 2025. Estará acompañado de Juan Manuel Campos, como vicepresidente, y personas con muchos años en la política azulgrana como Hernán Etman, Ariel Dean y Guillermo Mangone.

Al tratarse de una elección extraordinaria y de acuerdo con lo establecido en el estatuto del club, el padrón utilizado fue el correspondiente al año 2023, cuando se impuso Marcelo Moretti. El dirigente protagonizó una etapa muy conflictiva del club, matizada de escándalos. El expresidente, que no fue a votar este sábado, destacó en una carta lo que entiende como logros y finalizó pidiendo “perdón nuevamente por todas las cosas que nunca tuvieron que haber sucedido pero que involuntariamente pasaron y dañaron la imagen del club”.

En la carta manifestó: “Les quiero agradecer a todos los socios e hinchas, principalmente a los que confiaron en mí con su voto y a los que me apoyaron en estos dos años hasta que un golpe de estado institucional interrumpió mi mandato. Solo Dios y el tiempo pondrán a cada persona y situación en el lugar que se merecen. Un abrazo a todos".

Carta de despedida a toda la gente de San Lorenzo, contándoles brevemente nuestros dos años de gestión:

Apenas asumimos el 27/12/2023, prácticamente no teníamos jugadores porque muchos habían finalizado su contrato y otros estaban en situación de quedar libres por falta de pago… — Marcelo Moretti (@morettimarcelo) May 29, 2026

Los candidatos de las cinco listas que se presentaron son los siguientes, por orden de número: Marcelo Culotta y Juan Manuel Campos por Primero San Lorenzo (ganadores), Sergio Costantino (fue presidente en el periodo de transición) y Cipriano Pommies por San Lorenzo en Marcha, Manuel Agote y Leonardo Della Bitta por Movete Boedo Movete, Nicolás Papasso y Lito Grass por Nueva Generación, y Cesar Francis y Daniel De Florian por Volver a San Lorenzo.

Pasadas las 9, se habilitó el ingreso a los socios, que concurrieron con muy buen ritmo durante todo el día, y casi no hubo problemas en ninguna de las mesas, que eran 61, para las 42.000 personas habilitadas a sufragar. Los cinco espacios convivieron sin conflictos, en un marco de enfrentamiento con el oficialismo por parte de prácticamente toda la oposición, sobre todo luego de la inesperada derrota por 1 a 0 ante Recoleta FC, de Paraguay, este martes por la Copa Sudamericana, que derivó en la eliminación del Ciclón del certamen internacional.

Walter Perazzo, Marcelo Culotta, Guillermo Franco y Juan Manuel Campos (candidato a vicepresidente)

En cuanto a los ex presidentes del club, solo se hizo presente Fernando Miele, aunque no puede votar por cuestiones administrativas. No sólo no se presentó Moretti: Matías Lammens y Marcelo Tinelli tampoco fueron parte del acto electoral.

En cuanto al futuro, Culotta convocaría a dos históricos jugadores de San Lorenzo. Walter Perazzo (junto con Fernando Berón) trabajaría con los juveniles y Guillermo Franco sería manager del plantel profesional.

“Apuntamos a tener un predio en el Gran Buenos Aires, más allá de lo que tenemos en la ciudad deportiva. Se hará una obra para trasladar el fútbol profesional a ese lugar. Los juveniles son el gran patrimonio del club y hay que demostrar grandeza en cada acto. No puede pasar que el club tenga 63 profesionales. Es inviable, hay chicos que no jugarán nunca y se les firmó contrato en la gestión anterior por algún negociado, que seguramente lo sabremos al entrar al club; sobre todo, la cantidad de contratos cedidos, o algún porcentaje. Eso no se puede permitir, sobre todo en un club que tiene casi 1000 millones de pesos de déficit mensual”, le contó recientemente a LA NACION.

Gustavo Alvarez seguirá como DT Manuel Cortina

Sobre el entrenador, no tiene dudas: “Álvarez sigue; respetamos los contratos. No renovaremos para después echarlo como se hizo hace poco con Ayude”.

Un tema siempre candente son las SAD, y Culotta es tajante: “Los que me conocen saben que estoy en la vereda de enfrente. Siempre me manifesté. Las SAD, bajo nuestra gestión, no tienen ningún tipo de lugar. Hay representantes de futbolistas que se manifestaron hacia ese camino, incluso dijeron que quieren ser presidentes, pero deberán buscarse otro club. Fuera de San Lorenzo que hagan lo que quieran, acá no”.