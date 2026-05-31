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Mundial 2026, en vivo: la partida de la selección argentina a Estados Unidos y la preparación para los amistosos

El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos

Lionel Scaloni participó del video mediante el cual se dio a conocer la lista de convocados
Lionel Scaloni participó del video mediante el cual se dio a conocer la lista de convocadosx.com

La selección argentina emprende su viaje a Estados Unidos

El plantel de la selección argentina ya viaja a Estados Unidos. Circula en redes un video en el que se ve a los jugadoras subiendo a un avión de Aerolíneas Argentinas que está decorado con el 10 de Lionel Messi en la cola de la nave y que en la turbina tiene la cinta de cápitan, también en alusión al astro rosarino.

El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos por el furor del futbolista zelandés

El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos
El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos

El hotel en el que se va a hospedar la selección argentina

Con suplentes, Ecuador se mide ante Arabia Saudita en un amistoso

En un amistoso preparatorio, Ecuador enfrenta a Arabia Saudita, en la víspera del inicio del Mundial 2026. Para el encuentro, el entrenador argentino Sebastián Beccacece puso muchos suplentes.

Cuándo son los próximos amistosos de la selección argentina

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Honduras el sábado 6 de junio y a Islandia el martes 9.

Luego, el 16, hará su debut en el Mundial ante Argelia.

Tapia viio la final de la Champions con Alejandro Domínguez y Gianni Infantino

FIFA sobre Willian Pacho: "Esta historia continuará"

Piero Hincapié felicita a Willian Pacho tras la final de la Champions League

Los futbolistas ecuatorianos se fundieron en un abrazo tras la victoria del PSG ante el Arsenal. Viajarán juntos al Mundial con su selección en los próximos días.

La selección de Francia felicitó al PSG tras salir campeones en la Champions League

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