Mundial 2026, en vivo: la partida de la selección argentina a Estados Unidos y la preparación para los amistosos
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
La selección argentina emprende su viaje a Estados Unidos
El plantel de la selección argentina ya viaja a Estados Unidos. Circula en redes un video en el que se ve a los jugadoras subiendo a un avión de Aerolíneas Argentinas que está decorado con el 10 de Lionel Messi en la cola de la nave y que en la turbina tiene la cinta de cápitan, también en alusión al astro rosarino.
🇦🇷🛫🇺🇲 ¡LA ILUSIÓN DE TODO UN PAÍS YA EMPRENDIÓ SU CAMINO! Argentina ya está embarcando para viajar rumbo a Estados Unidos a jugar la Copa del Mundo.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2026
📹 /ricky_gortari pic.twitter.com/kQ5jrV5lCA
El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos por el furor del futbolista zelandés
El hotel en el que se va a hospedar la selección argentina
¡La casa de la Selección está lista y así luce a la espera de la llegada de la delegación! 😍🇦🇷— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 31, 2026
En cada detalle, en cada rincón…la argentinidad al palo en el Origin Hotel Kansas City, donde se hospedará la Albiceleste durante el Mundial.
Gran trabajo. ¡VAMOS ARGENTINA! 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/m2Aaw979p6
Con suplentes, Ecuador se mide ante Arabia Saudita en un amistoso
En un amistoso preparatorio, Ecuador enfrenta a Arabia Saudita, en la víspera del inicio del Mundial 2026. Para el encuentro, el entrenador argentino Sebastián Beccacece puso muchos suplentes.
Cuándo son los próximos amistosos de la selección argentina
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Honduras el sábado 6 de junio y a Islandia el martes 9.
Luego, el 16, hará su debut en el Mundial ante Argelia.
Tapia viio la final de la Champions con Alejandro Domínguez y Gianni Infantino
Gran espectáculo deportivo el que nos regaló la Final de la @ChampionsLeague en el Puskás Arena.— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 30, 2026
Felicitaciones al presidente Nasser Al-Khelaïfi, al plantel, a Luis Enrique y a toda la gente del PSG por una nueva conquista del torneo más prestigioso a nivel clubes de Europa. pic.twitter.com/ekUEgrNdJq
FIFA sobre Willian Pacho: "Esta historia continuará"
🇪🇨 Willian Pacho: esta historia continuará... ✍️#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ifbKFFKezP— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 30, 2026
Piero Hincapié felicita a Willian Pacho tras la final de la Champions League
Los futbolistas ecuatorianos se fundieron en un abrazo tras la victoria del PSG ante el Arsenal. Viajarán juntos al Mundial con su selección en los próximos días.
Somos una familia https://t.co/8qODxK9OS0— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 30, 2026
La selección de Francia felicitó al PSG tras salir campeones en la Champions League
𝐋𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐃𝐔 𝐏𝐒𝐆 𝐀𝐔 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄 ! ⭐️⭐️— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 30, 2026
Félicitations à Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez sacrés pour la 2e année consécutive et Lucas Chevalier qui remporte sa 1ère Ligue des Champions 🏆💙 pic.twitter.com/fhY7uQypiV
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