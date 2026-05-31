El abrazo de Marquinhos a Gabriel Magalhães, que falló el penal decisivo, en plena euforia de PSG

Conquistar la Champions League fue tan increíble para Paris Saint-Germain que tuvo que hacerlo dos veces. El club francés se consagró campeón de Europa por segundo año consecutivo al vencer este sábado por 4-3 a Arsenal por penales, en una dramática final en Budapest que terminó 1-1 en el partido, prórroga incluida.

“Es increíble: dos títulos consecutivos. Desde el primer día de esta temporada, el entrenador dijo que ganar es difícil, y que ganar dos veces es aun más complicado”, declaró Marquinhos, el capitán brasileño de PSG. “Así que todos tuvimos que volver al trabajo. Ésa fue la mentalidad”, sostuvo el defensor, antes de ser protagonista de un noble gesto que recorre el mundo. Se trata de una muestra de caballerosidad deportiva.

Gabriel Magalhães, zaguero de Arsenal, envió por encima del travesaño el último penal de la serie, lo que automáticamente consagró a PSG, el segundo club en retener el trofeo después de 1990 (Milan), detrás de Real Madrid, el rey histórico de Europa. Apenas terminó la definición, Gabriel no podía con su cuerpo. Marquinhos, capitán también de la selección de Brasil y compañero del enorme defensor central de Arsenal en el equipo verde-amarelo, tuvo una inspiración conmovedora.

Mientras los otros futbolistas del cuadro azul corrían a celebrar el bicampeonato europeo, el capitán priorizó abrazar a su compañero de selección. Derrumbado anímicamente tras fallar el último disparo, Gabriel miró al cielo, se cubrió el rostro con las manos y se levantó por encima de la cabeza la camiseta de Arsenal empapada de sudor. En cuestión de pocos segundos, recibió el consuelo de Marquinhos, que dejó de lado la euforia para animarlo. La actitud del capitán de PSG se volvió viral en las redes sociales y fue destacada por hinchas y medios del mundo. El defensor mostró que el compañerismo también tiene espacio en el fútbol profesional, incluso en un momento de éxtasis.

Massive respect to Marquinhos. Incredible to comfort Gabriel in that moment. Fair play. pic.twitter.com/uB9CQyNewc — Arsenal Family (@arsenalfami1y) May 30, 2026

Una de las mejores temporadas en los 140 años de historia de Arsenal acababa de la manera más dolorosa: una derrota en una tanda de penales en la final de la Champions. Y Gabriel quedaba en el centro de la tragedia deportiva para un club que jamás conquistó futbolísticamente el Viejo Continente.

“Pasa. Es fútbol y es cruel”, comentó Declan Rice, volante de los Gunners. Aunque ningún jugador de Arsenal merecía sufrir el dolor de fallar el penal crucial en el partido de clubes más importante del deporte, quizá menos que nadie lo era Gabriel. Fue el eje de la mejor defensa del fútbol de clubes, que había sufrido apenas 6 goles en 14 partidos en el torneo antes de la final, mantuvo su arco en cero en una mitad del total de los 38 partidos de Arsenal en su camino al primer cetro de la Premier League en 22 años y en Budapest resistió firme oleada tras oleada de ataques del mejor equipo ofensivo de Europa. “Gabriel... Ya no me quedan palabras para él como persona, como jugador”, dimensionó Rice.

MARQUINHOS REVELA O QUE DISSE A GABRIEL MAGALHÃES AO DAR ABRAÇO NELE! 💬🇧🇷 O zagueirão do Arsenal não merecia esse fim de Champions depois dessa temporada... 😪 Se liga na resposta do capitão do PSG em papo exclusivo. #MFM #CasaDaChampions #PósJogo pic.twitter.com/FEbs5Mcokj — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 30, 2026

Y fue una muestra de su personalidad que Gabriel eligiera ejecutar el quinto penal de Arsenal en la tanda. Ese suele ser el lanzamiento que gana o pierde una definición, y este era necesario para mantener con vida al club de Londres luego de un fallo de Eberechi Eze. Magalhães respiró hondo, tomó una carrera larga -titubeó ligeramente en un momento- y mandó la pelota por encima del travesaño.

El penal elevado de Gabriel define la serie: PSG gana por 4-3 la tanda en Budapest y Arsenal sigue sin ser campeón de Europa. ODD ANDERSEN - AFP

¿Qué le dijo Marquinhos en un momento tan especial? Lo reveló en una charla con la televisión brasileña. “Cuando Gabriel falló el penal, lo primero en que pensé fue cuando yo erré en el Mundial. Se lo difícil que es eso para un jugador. Quería darle un abrazo, porque sé lo que duele”, comentó.

Después sí, Marquinhos celebra; el brasileño sostiene por segundo año seguido la Orejona, como capitán de Paris Saint-Germain. Andreea Alexandru - AP

Así fue: el 9 de diciembre de 2022, en Qatar, Brasil fue eliminado cuando Marquinhos no convirtió el penal determinante y Croacia pasó a las semifinales (se enfrentaría con Argentina). El defensor de PSG estrelló la pelota en un palo y los europeos ganaron por 4-2 la tanda tras un 1-1 en los 120 minutos.