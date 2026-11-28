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Con Palmeiras campeón, Boca tiene rival, y fechas, para disputar ida y vuelta la Recopa
La conquista de la Copa Libertadores por parte del Verdão frente a Estudiantes de La Plata lo ubicó como el próximo rival del Xeneize por el título internacional
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Tras el triunfo de Palmeiras contra Estudiantes de la Plata en la final de la Copa Libertadores, el Verdão se definió como el próximo rival de Boca en la Recopa Sudamericana. La lucha por un nuevo título internacional se llevará adelante en febrero de 2027.
El equipo brasileño se coronó campeón en el mismo estadio donde había ganado la copa en 2021. Esta vez consiguió un triunfo con un gol de Ramón Sosa en el minuto 6 del segundo tiempo. El paraguayo se había metido sobre la hora en el equipo titular.
Para agrandar el martirio pincharrata, lo hizo el paraguayoSosa, el único exjugador de Gimnasia vestido de verde que hubo este sábado en el Centenario.
La derrota del equipo platense repercute en las estadísticas: después de 64 años, Brasil superó a la Argentina en Copas Libertadores.
En tanto, el Xeneize ganó la Copa Sudamericana tras 18 años sin un título internacional. Con enorme autoridad, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ganó con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.
Las fechas
Ahora, los ganadores esperan para competir por la Recopa Sudamericana. El partido de ida se llevará adelante en la Bombonera el miércoles 17 de febrero de 2027. El miércoles 24, en tanto, será la vuelta en Brasil, probablemente en el Nubank Parque, en San Pablo.
En ese momento ya se estará disputando la Fase II de la Copa Libertadores. Sin embargo, ambos equipos ya están clasificados para la fase de grupo de la competición.
El campeonato de Boca
Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre, al vencer a Atlético Mineiro por 2 a 0 en Barranquilla. Con ese triunfo quebró el maleficio de haber mantenido unna racha de 18 años sin levantar un trofeo internacional.
Esa final tuvo muchos nombres propios: el despliegue de Leandro Lozano; la prestancia de Facundo Herrera -que juega como un veteran-; el esfuerzo de Milton Delgado -que hasta tuvo tiempo de dar una gran asistencia a Merentiel-, la jerarquía de Leandro Paredes, el desequilibrio de Sebastián Villa. Fue un partido sin fisuras que bien podría haber terminado en una goleada histórica. Detrás de todo, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.
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