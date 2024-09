Arturo Vidal, otra vez protagonista: gestos a la hinchada de River a la salida, y chicanas contra Marcelo Gallardo y Franco Armani

Escuchar

Tal como sucedió tras el empate entre Colo Colo y River por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Arturo Vidal, mediocampista del conjunto chileno, realizó fuertes declaraciones contra el equipo argentino. Entre aquel encuentro y la vuelta de la serie, el jugador había chicaneado que “cuenta con más títulos que sus rivales” y había pronosticado que en la definición haría el gol más lindo en su club.

Rápidamente, el Rey Arturo se ganó la bronca de los hinchas del Millonario y, tras la eliminación de su equipo en el Monumental, no se quedó callado y volvió a ser protagonista, a su modo. Desde temprano empezó a provocar al público, gesticulando que no los escuchaba, lo que llevó a que durante los 90 minutos tuviera un partido frenético. Esta vez, no consiguió destacarse como lo hizo en la ida, sino que además sufrió un amague de parte del arquero Franco Armani y en el que tuvo varios cruces con gran parte del plantel argentino, incluso con insultos; fue amonestado junto con Marcos Acuña, luego de unos cuantos roces.

En primer lugar, luego de quedar afuera de la competencia, Vidal se retiró del campo de juego hacia los vestuarios realizando gestos contra la gente del local. El ganador de dos Copa América con su selección se fue diciéndole mímicamente que tenían miedo y que habían llorado durante el partido.

PICANTES GESTOS DE ARTURO VIDAL TRAS QUEDARSE AFUERA CONTRA RIVER EN ARGENTINA.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/N9RsVWUVSh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2024

Luego, en las declaraciones post partido, el jugador de 37 años cargó contra River y afirmó que Colo Colo los “hizo ver mal”. “Escuché que decían que nos íbamos a meternos atrás. ¿Vieron el partido? Cómo los metimos atrás a ellos”, comenzó.

Además, apuntó a Franco Armani, arquero del Millonario, con quien se generó un revuelo tras la ida, luego de que Vidal sostuviera que cuenta con más títulos que todos los jugadores del Millonario. Los hinchas desmintieron la estadística y compartieron que el capitán argentino tiene 27 consagraciones y el chileno 25. “Haciendo tiempo desde el primer minuto el campeón del mundo”, expresó.

En tanto, también dejó un mensaje contra Marcelo Gallardo, entrenador del semifinalista, a quien le comentó: “Nos paramos de igual a igual. El entrenador, en toda su etapa en River, nunca había hecho cambios en un clásico [en referencia al duelo ante Boca del sábado], pero lo hizo porque nos tiene miedo. Demostramos mejor fútbol que ellos”.

"#RIVER SE PREPARÓ PARA GANAR ESTA COPA, LA FINAL SE LA COLOCARON ACÁ Y NOS PARAMOS DE IGUAL A IGUAL"



Arturo Vidal analizó el cometido de #ColoColo en #Libertadores y la caída ante #River: "El entrenador nunca había hecho cambios en un clásico y los hizo porque nos tuvo miedo" pic.twitter.com/kbRiTAOPWH — ESPN Chile (@ESPNChile) September 25, 2024

A su vez, en la previa Vidal se tomó una foto con una camiseta de Boca con la número 5 de su excompañero y amigo Gary Medel, lo que enfureció a algunos hinchas de River que consideraron que era una chicana contra ellos.

LA NACION