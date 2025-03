Chile se encuentra último, está a punto de quedar afuera del Mundial y todas las críticas apuntan a Gareca

Chile se aferra a las matemáticas como última esperanza para ir al Mundial de 2026, pero la realidad dice lo contrario. La Roja volvió al fondo de las eliminatorias sudamericanas al perder 1-0 frente a Paraguay, este jueves, en Asunción.

Su entrenador, duramente cuestionado, el argentino Ricardo Gareca, es uno de los pocos optimistas: “Más allá de la tabla (de posiciones), quiero que la gente no pierda la fe. Vamos a jugar ante Ecuador como una final” el martes, dijo el DT tras la derrota en Asunción.

Chile aspiraba a conseguir al menos un punto ante Paraguay, y necesita sumar los tres frente a Ecuador en Santiago este martes para poder aspirar al repechaje. Pero la derrota -sumada al triunfo de Perú por 3 a 1 sobre Bolivia- dejó a la Roja hundida en el sótano, con nueve unidades, y un futuro cuesta arriba.

Arturo Vidal encabeza la fila de salida DANIEL DUARTE - AFP

Después de Ecuador, Chile recibirá a la Argentina en Santiago; tendrá que viajar a El Alto (más de 4100 sobre el nivel del mar) para jugar ante Bolivia, visitará a Brasil y cerrará el premundial ante Uruguay como local.

“Lo importante es que el equipo cada vez mejora. Todavía tenemos chances de clasificar y la vamos a pelear hasta el final”, aseguró el jueves el veterano volante Arturo Vidal, de 37 años, uno de los pocos que aún creen en un milagro. Al menos, públicamente. “Claramente el martes es nuestra última chance si ganamos esos 3 puntos seguramente vamos al Mundial porque contra Argentina va ser mucho más fácil que jugar acá contra Paraguay, porque Paraguay venía de ganarle a todos y vinimos a jugarle igual, contra Argentina nosotros siempre jugamos bien y con nuestra gente nos vamos a quedar con los 3 puntos, tengo toda la fe puesta contra Ecuador y Argentina”, apuntó, picante como siempre.

La Roja perdió ocho partidos, empató tres y ganó solamente dos, ante Perú y Venezuela, sus rivales en la parte baja de la tabla de posiciones del clasificatorio regional. Además, es el equipo más goleado del torneo, con 21 tantos en contra, y el segundo que menos convirtió, apenas nueve goles.

Por eso Chile sólo piensa en alcanzar el repechaje para tener opciones de ir al Mundial de América del Norte 2026, hoy en manos de Bolivia con 13 unidades.

Su ultima participación en un Mundial fue en Brasil 2014. Una eternidad.

América del Sur dispone de seis cupos directos para el Mundial y el séptimo ubicado va a un repechaje intercontinental. Demasiadas posibilidades, no solo para Chile. Para todos.

“Si le gana a Ecuador, (Chile) va a quedar con chances matemáticas de ir a luchar (un cupo al Mundial). La matemática te da para mucho, pero la realidad es otra”, aseguró el comentarista deportivo de radio Cooperativa, Ernesto Contreras.

Si bien las matemáticas le otorgan una remota opción a Chile, “su realidad futbolística advierte que no clasificará a la Copa del Mundo, otra vez”, aseguró el diario El Mercurio. “La Roja empieza a despedirse del Mundial”, apunta. Y describe: "Sufre Chile. A mitad de camino, con el motor casi fundido y sin agua. Tampoco hay un mecánico cerca, ni un manual para salir del apuro. No hay retorno y cae la noche. No hay como llegar al Mundial. Pedazos de dignidad en un partido bravo, pero la farra ha sido tan robusta durante el derrotero de las 13 fechas, con tres técnicos en el medio, que no hay espacio para nada que no sea retazos de épica. Y este equipo, el del Ricardo Gareca, está bien lejos de eso".

El técnico de Chile Ricardo Gareca da instrucciones durante el partido contra Colombia por las eliminatorias del Mundial, el 15 de octubre de 2024, en Barranquilla; la campaña es mala Fernando Vergara - AP

Aporta La Tercera: “Se compitió hasta que el manual Gareca la embarró”; fueron varios los errores de lectura del Tigre que hundieron a la Roja en Paraguay.

Chile vivió la gloria deportiva de la mano de la llamada Generación Dorada -integrada por jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Claudio Bravo- quienes llevaron a la Roja a conseguir su primera Copa América de la historia en 2015, y la Centenario de Estados Unidos un año después. En ambas finales derrotó por tiros penales al seleccionado argentino comandado por Lionel Messi. Otros tiempos, sin dudas.

Pero esa misma Generación Dorada fracasó en su intento de clasificarse para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Y la tan ansiada renovación no ha llegado.

Omar Alderete festeje el gol que le dio la victoria a Paraguay ante Chile por 1-0 DANIEL DUARTE - AFP

Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), aceptó preguntas sobre la continuidad del técnico. “Vamos a ver y analizar para lo que viene. Tenemos que tirar buenas vibras para el martes, hay que ganar ese partido y ver con la calculadora después. Esperemos que haya resultados que aprieten la tabla y no nos alejen”, manifestó el presidente. Y fue más allá: “Estamos muy tristes. Yo le pido perdón a la gente, porque todos queremos ganar, todos estamos muy tristes. Es duro perder y nos duele, lamentablemente no nos alcanza”.

Gonzalo Jara, un integrante de la época festiva de Chile en América, fue durísimo con el Tigre. “No analiza los partidos, declara lo que quiere. Siempre desvía las preguntas, se le pregunta algo y responde otra cosa. Lo único que nos queda es matemáticamente. Pero futbolísticamente estamos muy lejanos, ni siquiera para estar donde estamos. Eso me tiene con mucha pena y rabia”, sostuvo.

Gareca intentó sin éxito probar figuras nuevas, como Luciano Cabral, de Independiente de Avellaneda; Paulo Díaz, del River, o el argentino nacionalizado chileno Fernando Zampedri, goleador de la Universidad Católica, de 37 años, que debutó con la Roja ante Paraguay.

Sin embargo, ante la falta de resultados volvió a recurrir a Vidal, Eduardo Vargas o Charles Aránguiz, puntales de la Generación Dorada. “Entiendo la frustración de los jugadores y de todos, porque una derrota naturalmente genera pesimismo, más en estas etapas. Pero necesitamos el apoyo de la gente y, sobre todo, ganar el próximo partido (ante Ecuador), que será una final para nosotros. Si logramos eso, nos reacomodamos”, señaló Gareca.

LA NACION