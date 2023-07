Arturo Vidal y la fuerte crítica a Jorge Sampaoli, su DT en Flamengo: “Es un perdedor”

escuchar

Tras su salida de Flamengo, Arturo Vidal eligió mantener su camino en el fútbol brasileño. En la última semana fue presentado como nuevo jugador de Athlético Paranaense y este domingo tuvo su presentación en el triunfo de su nuevo equipo por 2-0 sobre Bahía, en el duelo dela fecha 15 del Brasileirao. Tras la victoria, el mediocampista habló con la prensa y sorprendió cuando se refirió a su salida del equipo Carioca y disparó contra Jorge Sampaoli, DT que lo dirigió allí,

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás, estoy feliz de que jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar”, expresó el chileno en una entrevista con TNT Sports Brasil.

ARCHIVO - El volante chileno Arturo Vidal dijo que Sampaoli es un entrenador perdedor

Vale destacar que Vidal ya había sido dirigido por el argentino en la selección de Chile. Juntos se consagraron campeones de la Copa América 2015. Tras algunos años, el mediocampista volvió a tenerlo como DT en 2023 en el equipo carioca, que venía de ser el ganador de la Copa Libertadores 2022.

Cuando Sampaoli llegó a Flamengo, se refirió a Vidal en su presentación. En aquel instante, sólo había elogios por parte del argentino. “Tenemos la muy buena relación de siempre. Soy un agradecido de lo que él generó en su país y en mí, en relación con aquel Chile ganador de la Copa América”, eran sus palabras.

Meses atrás, luego del empate con Racing en el Cilindro por Copa Libertadores, el exBarcelona, Juventus, Inter y Bayern Múnich, entre otros, había declarado que el argentino era uno de los mejores entrenadores del mundo. Sin embargo, la relación tuvo un quiebre debido a que lo mantuvo como suplente en la última etapa del volante en Río de Janeiro.

Jorge Sampaoli, entrenador de Flamengo Gustavo Garello - AP

Las críticas de Di María

Otro de los jugadores que hizo público sus problemas con Sampaoli fue Ángel Di María. Es que su paso como entrenador de la Selección Argentina no le trajo el mejor recuerdo: Mundial de Rusia en 2018 y afuera en cuartos de final contra Francia. Fideo no se guardó nada al respecto y, sin filtro, recordó lo vivido por aquel entonces.

“No sé qué te puedo decir, porque la verdad que arranqué muy bien y terminé mal. Me dijo cosas que después no eran así, me decía que era Leo (Messi), yo y el resto cada vez que venía a París. Me trataba como si fuese uno de los mejores, y después de un solo partido me deja en el banco en el Mundial, me limpia como si nada, sin explicaciones. Al partido siguiente contra Croacia, que íbamos perdiendo, ni siquiera salí a calentar. Al tercer partido, contra Nigeria, vuelvo a jugar porque era obvio que iban a poner a los más grandes, porque se venía la catástrofe. Siempre terminan muriendo los mismos. Gracias a Dios salió bien, estuvimos a nada de que salga mal”, explicó Di María.

Sampaoli, en su paso por la selección Argentina, junto a Ángel Di María Aníbal Greco - LA NACION

Luego, continuó: “Es una persona muy rara. Empezó con todos muy bien y terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y Beccacece, no había nadie que te guiara de la mejor manera. Fue una lástima porque era el último mundial de Masche, y se terminó yendo de la peor manera”.

Para cerrar, expresó: “Teníamos equipo y jugadores para mucho más, porque cuando jugamos contra Francia me lo dijo Kylian (Mbappé) después en París, que estaban cagadísimos cuando les tocó jugar contra nosotros. Se les notaba, porque cuando les pasamos a ganar 2-1 estaban cagadísimos, metidos atrás. Pero bueno, después tuvimos la mala suerte de que nos embocaron de la nada, un gol de otro mundo, y después con la velocidad de Kylian nos liquidaron. Podíamos haber pasado. Creo que hubiese sido justo que quedemos afuera en la primera fase, porque no estábamos bien”.

