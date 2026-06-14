Asado en la concentración: Dibu Martínez mostró la cena que va a compartir la selección argentina

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección argentina, mostró la preparación del asado que compartió el plantel a días del debut. Además, el video, que subió a sus redes sociales, muestra que en Kansas, donde está instalada la concentración, se registra una fuerte tormenta de lluvia y viento.

En el registro que subió el jugador de Aston Villa muestra un foguero con gran cantidad de brasas y varias parrilas, con carne, morcillas y chorizos. “¿Qué pasa Dieguito?“, le dice el arquero a uno de los parrilleros. ”Peleando contra viento y marea", responde. “Mirá qué crack, mira lo que es esto”, sigue Martínez.

Dibu Martínez mostró la cena que la selección argentina disfrutó este sábado por la noche

En el video también se puede ver que el sector en el que se está cocinando la cena, está rodeado por banderas de la Argentina que flamean. Además, se puede verificar que en la ciudad en la que se encuentra instalada la delegación argentina, Kansas, se registra una fuerte tormeta, que incluye lluvias y vientos.

Esto se da luego de que este sábado la Asociación del Fútbol Argentino informara que el plantel argentino llevó a cabo un nuevo día de entrenamiento en el predio Compass Minerals de Sporting Kansas.

Según lo detallado, la jornada de trabajo comenzó con 30 minutos en el gimnasio. Después de eso, fueron al campo de juego para terminar la entrada en calor con ejercicios de definición y técnica.

Terminada esa etapa, Lionel Scaloni encabeza la segunda parte del entrenamiento de este sábado. La asociación que administra al fútbol argentino indicó que esa instancia incluyó “movimientos tácticos puntuales, trabajos defensa-ataque y un bloque de reducido de alta intensidad para culminar”.

Por otra parte, este sábado Lionel Messi emocionó con un posteo que rememoró, como reportó LA NACION, su paso por los seis Mundiales que disputó. La publicación consiste en una galería de fotografías que muestra su evolución a lo largo de las seis citas mundialistas de las cuales formó parte, entre 2006 y 2026.

Las imágenes recorren veinte años de carrera y permiten observar el paso del tiempo en uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol a nivel mundial. Desde aquel joven de cabello largo que llegó a Alemania con apenas 18 años hasta el experimentado capitán que se prepara para afrontar una nueva Copa del Mundo tras su consagración en Catar 2022.

Una de las más emblemáticas que dejó es una en la que se lo ve junto a Diego Armando Maradona, quien fue su director técnico durante el mundial disputado en Sudáfrica en el año 2010. En ella se los puede ver en una charla en el campo de juego durante una entrada en calor.

La publicación no tardó en viralizarse y generó una profunda emoción entre los fanáticos, que revivieron algunos de los momentos más importantes de la carrera del rosarino. Entre los comentarios se destacaron los de compañeros, algunos músicos y figuras del espectáculo que no quisieron dejar pasar la oportunidad de expresar la admiración que le tienen y el agradecimiento por su aporte a la felicidad colectiva.