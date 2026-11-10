Asesinaron de una puñalada al padre de Rony, delantero de Santos y compañero de Neymar

Marigerson Barbosa Carneiro, padre del futbolista brasileño Rony, del club Santos, murió este lunes a los 72 años tras recibir una puñalada en el cuello, en Terra Alta, municipio ubicado en el noreste de Pará. El jugador anunció el fallecimiento en sus redes sociales y agradeció el apoyo del equipo y, principalmente, de su compañero Neymar, quien le ofreció su avión privado para trasladar a su familia.

Según informó el medio local O Globo, el ataque fue producido por una mujer, que fue detenida por la policía en el acto y llevada por las autoridades a la Comisaría de Policía Civil. También se le incautó el arma utilizada, un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo.

La mujer fue identificada como Selma Soares Cordovil, de 48 años. Si bien de momento se desconocen los motivos del crimen, personas cercanas al futbolista indican que la sospechosa mantenía una relación sentimental con el padre del delantero.

El ataque contra el padre de Rony ocurrió alrededor de las 15.30 en la calle Patrolino Bentes, en el barrio Novo de Terra Alta. Luego de ser apuñalado, Marigerson fue rescatado y trasladado por el equipo médico al puesto sanitario local, pero no sobrevivió a las heridas y falleció.

El delantero, por su parte, hizo el anuncio a través de sus redes sociales: “Hoy he recibido una de las noticias más difíciles de mi vida: el fallecimiento de mi padre. Afronto este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que él nos dará la fuerza para atravesar este difícil momento”.

Rony le expresó su gratitud a Santos -que le dio el día libre para que este con su familia-, al cuerpo técnico y al entrenador, Cuca. También hizo una mención especial para Neymar, que puso a disposición su avión privado para lo que se necesite.

“Gracias también a todos los amigos, familiares y personas que se han manifestado a través de la oración y que nos han brindado su apoyo, tanto a mí como a mi familia. En este momento, mi deseo es estar junto a mis seres queridos, honrar la memoria de mi padre y encontrar fuerzas para seguir adelante. Me mantengo firme en la fe, porque sé que Dios está con nosotros incluso en los momentos más difíciles”, agregó.

A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta sua consternação com a morte de Marigerson Barbosa Carneiro, pai do atacante Rony, atualmente no Santos e multicampeão com a camisa do Verdão.



O clube se solidariza com o jogador e sua família neste momento de imensa dor e deseja força… pic.twitter.com/C1wO4rkKJO — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 9, 2026

Santos, en tanto, expresó sus condolencias: “Mucha fuerza para ti y tus familiares, Rony. Sentite abrazado por toda la nación santista. ¡Estamos vos!“. También se pronunciaron algunos de sus compañeros de equipo, como el argentino Álvaro Barreal, el exfutbolista de la selección brasileña Philippe Coutinho y Lucas Veríssimo.

Por otro lado, Palmeiras, otro de los clubes por los que pasó Rony a lo largo de su carrera, manifestó su “consternación” por la muerte de Marigerson: “El club se solidariza con el jugador y su familia en este momento de inmenso dolor y desea fuerza para que puedan enfrentar esta pérdida tan trágica”.

Rony, de 31 años, es un futbolista brasileño que tiene una larga trayectoria en el fútbol de su país, donde jugó toda su carrera a excepción de un breve paso por Albirex Niigata, de Japón. El delantero se destacó en equipos como Cruzeiro, Athletico Paranaense, Palmeiras y Atlético Mineiro.

El atacante, además, enfrentó en varias ocasiones a equipos argentinos. En 2021 eliminó a River de la Copa Libertadores en semifinales (metió un gol en la ida), en 2023 perdió contra Boca en la misma instancia y en 2021 cayó ante Defensa y Justicia por la Recopa Sudamericana, y también convirtió.