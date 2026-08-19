Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 define esta semana casi todos los clasificados a cuartos de final con los partidos de vuelta de los octavos, con excepción de la serie entre River e Independiente Santa Fe que su inicio se retrasó una semana por el terremoto que afectó a Colombia.

La primera de las llaves que se cerró fue la de Boca vs. Recoleta de Paraguay, con victoria en el global del xeneize 7 a 1 gracias a sendas victorias 3 a 1 de local y 4 a 1 de visitante. Su rival saldrá del ganador de Bolívar vs. San Pablo, que disputan la revancha este martes en Brasil.

El otro cruce de la parte alta del cuadro ser armará de las series entre River Plate vs. Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama vs. Olimpia de Paraguay. La llave entre el Millonario y los cafeteros arranca este miércoles a raíz de que la semana pasada se suspendió la ida por el terremoto que afectó a Colombia.

En el sector inferior del draw, Bragantino jugará con Atlético Mineiro, que en la ida ganó 1 a 0; y Santos con Macará de Ecuador con una ventaja de 2 a 1 en su favor. Tigre, por su parte, visitará a Montevideo City Torque después de haber perdido la ida como local 1 a 0 y Cienciano viajará a Río de Janeiro a jugar con Botafogo con una amplia distancia de 6 a 1.

Cronograma y resultados de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Recoleta de Paraguay 1-7 Boca Juniors

Ida: 1-3.

Vuelta: 0-4.

San Pablo vs. Bolívar de Bolivia.

Ida: 1-1.

Vuelta: Martes 18 de agosto a las 21.30 en el Morumbí.

River Plate vs. Independiente Santa Fe.

Ida: Miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el Campín de Bogotá.

Vuelta: Miércoles 26 de agosto a las 21.30 en el Monumental.

Olimpia Paraguay vs. Vasco Da Gama.

Ida: 0-0.

Vuelta: Jueves 20 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco.

Atlético Mineiro vs. Bragantino de Brasil.

Ida: 1-0

Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 19 en el estadio Mineirao.

Macará de Ecuador vs. Santos.

Ida: 1-2.

Vuelta: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio Bellavista Universidad Indoamérica.

Montevideo City Torque vs. Tigre.

Ida: 1-0.

Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Centenario.

Botafogo vs. Cienciano de Perú.

Ida: 1-6.

Vuelta: Jueves 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Olímpico Nilton Santos.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026, con Boca en cuartos de final Canchallena

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Lanús, el campoeón de la Sudamericana 2025, quedó eliminado en 16avos de final Buda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana